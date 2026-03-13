Prins în Franța după ce fusese dat în urmărire internațională, a fost depistat de autorități. Suspectat de mai multe furturi din locuințe comise în România, acesta a fost adus înapoi în țară. În urma cooperării dintre autorități, românul va executa o pedeapsă de aproape 10 ani de închisoare.

Cum a fost prins unul dintre cei mai căutați români

Un bărbat de 45 de ani din Sibiu, aflat pe lista „Most Wanted” a Poliției Române, a fost adus în țară pe 13 martie. Acesta urmează să execute o pedeapsă de aproape 10 ani de închisoare. Românul era urmărit internațional pentru constituirea unui grup infracțional organizat, furt calificat cu consecințe deosebit de grave și conducerea unui vehicul fără permis.

Potrivit , bărbatul fusese depistat încă din februarie 2024 în Franța, în localitatea Eragny. Acesta a fost găsit în urma unei percheziții domiciliare. Autoritățile franceze l-au arestat în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile române.

Pe numele său exista, încă din 21 decembrie 2021, o semnalare introdusă de Biroul SIRENE România în Sistemul de Informații Schengen. Prin aceasta se solicita arestarea și predarea bărbatului către autoritățile române. Mandatul european de arestare a fost emis de Tribunalul Timiș.

După finalizarea procedurilor de cooperare internațională, bărbatul a fost escortat în România. Acesta urmează să fie încarcerat într-o unitate de detenție pentru executarea pedepsei.

Ce furturi ar fi comis bărbatul urmărit internațional

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi făcut parte dintr-un organizat, format în 2013, alături de alte opt persoane. Gruparea ar fi fost specializată în furturi din locuințe și sedii de firme. De asemenea, ar fi acționat pe teritoriul României până în 2017, vizând locuințe și spații comerciale de unde ar fi sustras bunuri și sume importante de bani.

În perioada 1 noiembrie – 11 decembrie 2013, membrii grupului ar fi pătruns prin efracție în patru locuințe. Prejudiciul provocat a fost estimat la 43.500 de euro și 80.000 de lei. Ulterior, în noaptea de 4 spre 5 februarie 2017, aceștia ar fi spart o locuință de unde ar fi furat bunuri în valoare de 47.700 de euro. În aceeași noapte, ar fi pătruns și în sediul unei firme, de unde ar fi sustras bunuri de 15.680 de euro și 108.800 de lei, potrivit IGPR.