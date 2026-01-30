Ursii polari din arhipelagul Svalbard, Norvegia, și-au îmbunătățit condiția fizică în ultimii ani, chiar dacă gheața marină din regiune se reduce accelerat, arată un publicat în jurnalul Scientific Reports. Rezultatele contrazic tendința observată în alte zone arctice, unde pierderea gheții a dus la scăderea greutății urșilor.

Studiul și concluziile cercetătorilor

Cercetătorii au analizat indicele de condiție corporală (BCI) a 770 de urși adulți între 1995 și 2019. În urma datelor, s-a observat că, după o scădere până în 2000, BCI-ul a crescut în anii următori, chiar în contextul reducerii rapide a gheții marine, scrie Adevărul.

Populația de urși polari din Marea Barents este estimată între 1.900 și 3.600 de exemplare în 2004, iar studiul sugerează că numărul acestora ar fi crescut de atunci.

Svalbardul a pierdut habitat de gheață la o rată de aproximativ patru zile pe an între 1979 și 2014, mai mult decât dublu față de alte regiuni locuite de urși polari. Cu toate acestea, urșii au reușit să-și crească rezervele de grăsime consumând prăzi terestre, precum renii și morsii, specii care și-au revenit după supraexploatare.

Adaptare și oportunități în ecosistem

Temperaturile mai ridicate au facilitat, de asemenea, vânătoarea de foci arctice, care acum se concentrează în zone mai restrânse de gheață.

„Creșterea condiției corporale în perioada pierderii semnificative a gheții marine a fost o surpriză. Dacă cineva m-ar fi întrebat în 2003 ce se va întâmpla cu urșii, aș fi spus că probabil vor fi mai slabi. Și vedem exact contrariul: urșii sunt acum într-o condiție mai bună, chiar dacă petrec mai mult timp pe uscat, fără acces constant la foci”, a declarat Jon Aars, autorul principal al studiului și cercetător la Institutul Polar Norvegian.

Nu toate regiunile sunt la fel

Cercetătorii avertizează că rezultatele din Svalbard nu pot fi extrapolate automat în alte regiuni arctice. În Golful Hudson, de exemplu, condiția fizică a urșilor polari a scăzut semnificativ din cauza încălzirii globale.

Studiul subliniază că, deși situația pare încurajatoare pentru Svalbard, urșii polari vor fi în continuare afectați de schimbările climatice și de reducerea gheții marine.

„Ei pot continua să vâneze morse și renii, dar depind în continuare de foci pentru a-și menține energia și supraviețuirea”, a spus Aars.