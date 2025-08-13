B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Vacanță de coșmar în Turcia. Ce nereguli a sesizat o româncă la hotelul de 5 stele la care a fost cazată

Vacanță de coșmar în Turcia. Ce nereguli a sesizat o româncă la hotelul de 5 stele la care a fost cazată

13 aug. 2025, 13:15
Vacanță de coșmar în Turcia. Ce nereguli a sesizat o româncă la hotelul de 5 stele la care a fost cazată
Sursa foto: Pixabay

Suntem în plin sezon al vacanțelor, iar mare parte dintre români aleg să părăsească țara, în căutarea destinației care să fie pe placul lor. Printre ei se numără și o turistă care și-a rezervat o vacanță în Turcia, la un hotel ultra all-inclusive, dar care însă, a constatat că realitatea din teren nu era deloc ceea ce se aștepta ea să găsească.

Cuprins:

  1. Ce a găsit românca în camera de hotel
  2. Ce spune românca despre serviciile hotelului unde a fost cazată
  3. Cum a fost tratată românca de personalul hotelului

Ce a găsit românca în camera de hotel

Renumită pentru hotelurile cu regim all-inclusive și pentru serviciile de calitate, la prețuri avantajoase, Turcia continuă să fie printre destinațiile preferate de români. Cu toate astea, românii care și-au petrecut vacanțele acolo au părere împărțite, unii sunt peste poate de mulțumiți și promit să se mai întoarcă, în timp ce alții regretă fiecare bănuț cheltuit.

Din cea de-a doua categorie face parte și o turistă, care a împărtășit pe grupul de Facebook „Forum Turcia” experiența ei într-un hotel de 5 stele, ultra all-inclusive. Principalele nemulțumiri ale femeii au fost legate de curățenie, servicii și modul în care personalul tratează oaspeții.

„Din păcate, curățenia aici se face mai mult după ce insiști la recepție. Mopul cu care se spală pe jos trece din cameră în cameră și prin băi fără să fie dezinfectat corespunzător — doar «freacă» rapid și gata”, a povestit femeia, potrivit Click!.

Probleme nu au fost doar la curățarea podelei, ci și a pieselor de mobilier. Femeia povestește că mirosul puternic de mucegai a făcut ca dulapurile să nu poată fi folosite, în timp ce prosoapele erau vizibil pătate.

Ce spune românca despre serviciile hotelului unde a fost cazată

Problemele nu s-au rezumat doar la curățenie, ci și la serviciile pe care se aștepta să le primească turista, având în vedere că era cazată la un hotel all-inclusive. Deși consumase câteva produse din minibarul din cameră, acesta nu a mai fost reumplut pe parcursul șederii, deși așa prevedea regimul ultra all-inclusive.

La capitolul băuturi și cocktailuri, turista a remarcat că oferta era limitată la branduri locale, iar preparatele erau realizate fără a ține cont de cantități sau rețele standard, ci doar de gustul și priceperea angajaților.

„Nu aveam pretenția să fie nivel Marriott, dar cu siguranță acesta nu e un hotel de 5 stele, ci mai degrabă de 2,5 stele”, a adăugat aceasta.

Cum a fost tratată românca de personalul hotelului

Un alt aspect care a nemulțumit-o profund pe româncă a fost atitudinea personalului. Dacă oaspetele folosea engleza, angajații reacționau ostil, încurajând mai de grabă vorbitul în rusă sau turcă.

Pe de altă parte, turista a apreciat calitatea mâncării ca fiind acceptabilă.

