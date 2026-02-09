B1 Inregistrari!
Vacanța din februarie începe eșalonat pentru elevii din România. Ce planuri are Ministerul Educației pentru anii următori

Iulia Petcu
09 feb. 2026, 10:50
Vacanța din februarie începe eșalonat pentru elevii din România. Ce planuri are Ministerul Educației pentru anii următori
Sursă Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Cuprins
  1. Cine sunt primii elevi care au intrat în vacanță
  2. Când intră în vacanță elevii din restul țării
  3. De ce ar putea fi schimbat calendarul în anii următori

Elevii din România intră, în această perioadă, în vacanța din februarie, cunoscută și drept vacanța „de schi”, însă nu toți în același timp. Calendarul a fost stabilit la nivel local, de inspectoratele școlare, în interiorul unui interval clar definit de Ministerul Educației.

Cine sunt primii elevi care au intrat în vacanță

Prima serie de elevi care beneficiază de vacanța din februarie este formată din cei care învață în județele Cluj, Timiș și Bistrița-Năsăud. Pentru aceștia, cursurile sunt suspendate în perioada 9–15 februarie, conform deciziilor luate la nivel județean.

Această grupă deschide practic calendarul național al vacanței, care se întinde pe parcursul a trei săptămâni distincte, în funcție de regiune.

În intervalul 16–22 februarie, vacanța este programată pentru un număr semnificativ mai mare de județe, inclusiv pentru elevii din București și Ilfov. Pe listă se regăsesc și județe precum Brașov, Prahova, Iași, Argeș sau Dolj.

Această etapă concentrează cea mai mare parte a elevilor la nivel național, fiind una dintre perioadele preferate în ultimii ani de inspectoratele școlare.

Când intră în vacanță elevii din restul țării

Ultima serie de elevi va avea vacanță în intervalul 23 februarie – 1 martie, în județele care nu au optat pentru primele două variante. Printre acestea se numără și Maramureș, alături de alte județe din nordul și estul țării, relatează directmm.ro.

Pentru toți elevii, durata vacanței rămâne aceeași, de o săptămână, chiar dacă datele diferă de la o regiune la alta.

De ce ar putea fi schimbat calendarul în anii următori

Ministerul Educației a anunțat că ia în calcul modificarea acestui mecanism începând cu anul școlar 2026–2027, prin reducerea perioadei disponibile.

„Propunerea are drept fundament faptul că în anii anteriori, la nivel național, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse (unul dintre intervale a fost constant opțiunea a maximum trei județe, restul optând pentru celelalte două intervale/săptămâni de vacanță). Prin urmare, săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București este propusă pentru perioada 22 februarie – 7 martie 2027”, anunța ministerul în luna ianuarie.

Vacanța din februarie este gândită ca o pauză între modulele de cursuri și oferă elevilor timp pentru odihnă sau activități specifice sezonului rece.

