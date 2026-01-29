B1 Inregistrari!
Ana Maria
29 ian. 2026, 15:50
Sute de angajați, concediați în România. O mare companie face disponibilizări. Motivul pentru care a luat această decizie
Sursa foto: Facebook / @RAAL
Cuprins
  1. Sute de angajați, concediați: Care este situația generală a forței de muncă în județ în acest început de an
  2. Ce detalii oferă comunicatul AJOFM despre concedierile colective
  3. Ce măsuri de sprijin sunt oferite angajaților concediați

Sute de angajați, concediați. Un important producător de piese și accesorii auto din România, firma RAAL, va reduce numărul angajaților cu 250, ca urmare a unor dificultăți financiare serioase, potrivit unui comunicat al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bistrița-Năsăud, citat de Agerpres. RAAL are două fabrici în județ, una în Bistrița și alta în Prundu Bârgăului, și își va scădea astfel personalul din totalul de 1.538 de salariați.

Sute de angajați, concediați: Care este situația generală a forței de muncă în județ în acest început de an

Aceasta este cea de-a doua concediere colectivă anunțată în județ, în acets an. La începutul lui 2026, firma Betak, care activează în domeniul tratării și acoperirii metalelor și se află în insolvență din decembrie 2025, a notificat AJOFM că va da afară 90 de angajați din totalul de 179.

Astfel, în total, 340 de salariați din Bistrița-Năsăud vor rămâne fără loc de muncă în perioada următoare.

Ce detalii oferă comunicatul AJOFM despre concedierile colective

Conform AJOFM, atât muncitorii, cât și personalul TESA vor fi afectați în ambele cazuri, iar data la care salariații vor intra în șomaj este stabilită pentru 3 martie 2026.

În luna ianuarie 2026, doi agenți economici au notificat AJOFM Bistrița-Năsăud intenția de a aplica măsuri de concediere colectivă. Un agent economic din domeniul tratării și acoperirii metalelor a anunțat disponibilizarea colectivă a 90 de salariați din totalul de 179, ca urmare a dificultăților economico-financiare generate de insolvență și necesitatea reducerii cheltuielilor de personal. De asemenea, un agent economic activ în fabricarea pieselor și accesoriilor pentru autovehicule va afecta 250 de salariați din totalul de 1.538, personalul vizat aparținând muncitorilor direcți, muncitorilor indirecți și personalului TESA”, se precizează în comunicat, potrivit Antena 3 CNN.

Ce măsuri de sprijin sunt oferite angajaților concediați

Pe perioada preavizului, angajații afectați vor beneficia de servicii de preconcediere și sprijin activ oferit de AJOFM, care include informare, consiliere profesională, mediere a muncii și acces la programe de formare profesională. Aceste măsuri au scopul de a facilita reintegrarea rapidă pe piața muncii.

