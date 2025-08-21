B1 Inregistrari!
Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, despre condamnarea lui Vlad Pascu: „Poate, cândva, își va primi pedeapsa divină" (VIDEO)

Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, despre condamnarea lui Vlad Pascu: „Poate, cândva, își va primi pedeapsa divină” (VIDEO)

Adrian Teampău
21 aug. 2025, 13:48
Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, despre condamnarea lui Vlad Pascu: „Poate, cândva, își va primi pedeapsa divină” (VIDEO)
Sursa foto: Captura youtube / @fain&simplu

Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, una dintre cele două victime din accidentul de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, s-a arătat nemulțumit de condamnarea primită de acesta. Curtea de Apel Constanța a menținut sentința de 10 ani de închisoare.

Ce spune tatăl lui Sebi despre sentință

Tatăl lui Sebi a avut o intervenție în emisiunea Talk B1, cu Gabriela Mihai, unde a vorbit despre sentința pronunțată de instanța Curții de Apel Constanța. Valentin Olariu s-a arătat nemulțumit de decizia judecătorilor apreciind că în câțiva ani, Vlad Pascu va ieși din închisoare, în vreme ce fiul său este în mormânt.

„O decizie care, spunem noi, trebuia să fie mai mare. Spunem noi, că acești doi copii să nu fi murit de pomană, ca Vlad Pascu să primească, speram noi, o pedeapsă peste zece ani. Dar dacă justiția a hotărât asta, noi nu ne putem împotrivi și Îl lăsăm pe Dumnezeu să-și facă datoria. Poate cândva, Vlad Pascu își va primi pedeapsa divină, că atât a mai rămas”, a decalrat Valentin Olariu.

Potrivit spuselor sale, avocații lui Vlad Pascu s-au luptat pentru ca al lor client să primească o pedeapsă cât mai redusă. El a arătat că Vlad Pascu nu va rămâne foarte mult la închisoare.

„Ceata lui de avocați a luptat foarte mult să ia până în zece ani sau zece ani. Vlad Pascu are, la această pedeapsă, niște facilități. Anul de pușcărie este, dacă e până în zece ani, de la 12 luni, este 9 luni, deci se mai scad trei ani, doi ani i-a făcut, pentru bună purtare, Vlad Pascu, în câțiva ani va fi iarăși liber, în brațele părinților care au avut grijă de el și care i-au dat doar bani.

Noi rămânem să ne plângem copiii și toată atenția noastră va fi către Selena, singurul copil care ne-a rămas și sperăm să se facă dreptate divină, dacă nu am putut face dreptate în justiție”, a mai spus tatăl lui Sebi.

Cât de corectă i se pare sentința

Valentin Olariu a apreciat că sentința pronunțată nu este corectă. El a sugerat că pedeapsa a fost obținută pentru că familia Pascu are cunoștințe și bani pentru a obține ceea ce dorește.

Nu este o sentință corectă, dar la noi în țară totul se poate. Având bani, notorietate și uși deschise peste tot, se poate așa ceva. Ne pare rău pentru acești doi ani care au trecut și nu am realizat nimic. I-am jurat lui Sebi când l-am băgat în mormânt că-i vom face dreptate, dar nu am putut. Nu am putut pentru că nu am fost apărați de justiția română”, a concluzionat Valentin Olariu.

Curtea de Apel Constanța a respins apelurile făcute de Vlad Pascu, de parchet, dar și de părțile civile și a menținut sentința pronunțată de prima instanță, Judecătoria Mangalia, în ianuarie 2025. Părinții victimelor au cerut ca faptele să fie încadrate la omor și, implicit, o pedeapsă mai dură. Pe de altă parte, Vlad Pascu a solicitat o reducerea pedepsei pentru că a denunțat rețeaua de la care se aproviziona cu droguri.

Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare, pronunțată de Judecătoria Mangalia, în urma accidentului de la 2 Mai. Curtea de Apel Constanța a pronunțat decizia definitivă în acest caz.

