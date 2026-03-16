Viorel Cerbu, candidatul selectat de Ministerul Justiției pentru funcția de al DNA, a primit aviz pozitiv din partea CSM. Propunerea va fi înaintată președintelui Nicușor Dan.

Viorel Cerbu, aviz favorabil din partea CSM

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz favorabil propunerii de numire a lui Ioan Viorel Cerbu la conducerea DNA. Conform deciziei postate pe site-ul instituției, avizul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Conform legii, Secţia pentru procurori a emite un aviz consultativ motivat, pe propunerile făcute de ministrul Justiţiei. Ulterior, propunerile sunt înaintate președintelui României care va lua o decizie finală.

poate aproba sau poate refuza propunerile pentru funcțiile de conducere de la Parchetul General, și DIICOT. În cazul unui refuz președintele trebuie să aducă la cunoștința publicului motivele care l-au determinat să refuze. El are la dispoziție maximum 60 de zile, pentru a lua o decizie, de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiţiei.

Cum s-a prezentat candidatul la șefia DNA

În timpul interviului susţinut în fața CSM, Viorel Cerbu a ridicat problema procedurii de cameră preliminară din instanţe. În opinia sa, această procedură s-a dovedit a nu fi funcţională. El a arătat că există dosare care stau în camera preliminară de patru ani, fapt ce conduce la tergiversarea proceselor.

„O problemă spinoasă este legată de camera preliminară. Înainte de 2014, era o situaţie în care dosarele reveneau la parchet după 8 ani, 9 ani, 10 ani, prin sesizarea Curţii Constituţionale intervenea suspendarea judecăţii, aşa că am privit cu mare speranţă această instituţie procedurală prin care era stabilit un termen strâns, doar de 60 de zile, în care să se facă un control pe actul de sesizare. Ceea ce a urmat ne-a demonstrat că nu este o instituţie funcţională. Avem şi noi dosare la DNA care sunt de 4 ani în camera preliminară. Trebuie gândit altceva. Nu ne-a rezolvat problema”, a spus Cerbu.

În acest context, candidatul a fost întrebat dacă DNA are capacitatea să preia și să ducă la final anchetele care vizează fapte de corupție comise de magistrați. El a dat un răspuns pozitiv, precizând că ar trebui clarificat „acel spectru de îndoieli care există încă”.

Viorel Cerbu se consideră un procuror exigent

În fața CSM, candidatului i s-a cerut să se caracterizeze. Concret, Viorel Cerbu a fost întrebat dacă este un procuror „empatic”cu infractorii. Această empatie față de cei care încalcă legea este văzută drept noul standard în Justiția din România. Întrebarea a venit din partea procurorului Claudiu Sandu.

„O să vă pun o întrebare, care vine cumva din interviul pe care dumneavoastră l-aţi susţinut, în care aţi afirmat că v-aţi dori ca DNA să nu mai fie o instituţie de forţă şi să devină un partener social. Dumneavoastră, aşa, ca personalitate, sunteţi o persoană empatică? Vedeţi dumneavoastră, este un nou standard în Justiţie – empatia cu infractorul”, a sunat întrebarea.

„Nu. Sunt perceput ca fiind un procuror exigent, cu care nu îşi doresc prea mulţi să aibă de a face, în contextul unei instrucţii penale”, a spus Cerbu.

CSM nu a putut decide în cazul Alex Florența și Marius Voineag

Dacă procurorul Viorel Cerbu a primit aviz pozitiv, în schimb Alex Florența și Marius Voineag nu au reușit nici a doua oară să treacă de baraj. CSM a rămas împărțit, la egalitate în ceea ce-i privește pe cei doi. Membrii Secţiei pentru procurori nu au căzut de acord pe emiterea un aviz în cazul celor doi.

Este pentru a doua oară când cei cinci membri ai Secţiei, plus ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, nu au reuşit să ajungă la o soluție (aviz favorabil sau aviz negativ). Cei doi au primit câte trei voturi „pentru” şi trei „împotrivă”. Drept urmare va uma cea de-a treia rundă, la o dată ulterioară. Alex Florența candidează pentru un post de şef adjunct al DIICOT, iar Marius Voineag, a fost propus pentru funcţia de adjunct al procurorului general.

Alți doi candidați, Cristina Chiriac – propusă la funcţia de procuror general şi Gill-Julien Grigore-Iacobici – pentru procuror-şef adjunct al DIICOT au primit aviz negativ.