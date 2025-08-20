B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Vlad Ciurea, despre leguma cu beneficii semnificative pentru creier și inimă: „Curăță arterele”

Vlad Ciurea, despre leguma cu beneficii semnificative pentru creier și inimă: „Curăță arterele”

Selen Osmanoglu
20 aug. 2025, 14:25
Vlad Ciurea, despre leguma cu beneficii semnificative pentru creier și inimă: „Curăță arterele”

Medicul Vlad Ciurea a dezvăluit recent care este leguma ce aduce beneficii semnificative pentru creier și inimă. Acesta spune că este dovedit impactul pozitiv pe care leguma îl are asupra sănătății.

Cuprins

  • Despre ce este vorba
  • Beneficiile aduse
  • Ce spune Vlad Ciurea

Despre ce este vorba

Vlad Ciurea a recunoscut că nu poate să consume această legumă în cantități mari, însă cine poate va avea parte de beneficii semnificative.

Este ieftină, se găsește ușor și, de cele mai multe ori, e nelipsită din bucătăria românilor. Este vorba despre usturoi. Acesta ajută la curățarea arterelor și la susținerea sănătății sistemului nervos.

Beneficiile aduse

Usturoiul ajută la:

  • scăderea tensiunii arteriale
  • reducerea nivelului de colesterol „rău”
  • întărirea sistemului imunitar
  • prevenirea bolilor cardiovasculare

De asemenea, usturoiul are proprietăți antibacteriene și antiinflamatorii. El este considerat un „antibiotic natural”, conform Cancan.

Mai mult, usturoiul poate contribui la îmbunătățirea circulației sanguine și, implicit, la oxigenarea corectă a țesutului cerebral, ceea ce înseamnă o mai bună concentrare și protecție împotriva declinului cognitiv.

Ce spune Vlad Ciurea

Vlad Ciurea recunoaște că nu poate mânca mult usturoi, din cauza arsurilor gastrice, însă îl recomandă.

„Sunt trei alimente foarte benefice pentru creier. Toate vegetalele, toate fructele și toate semințele. Pentru creier, în plus, este usturoiul, busuiocul și pătrunjelul. Consum foarte puțin usturoi, deoarece îmi provoacă arsuri la stomac, dar știu că face foarte bine. Este dovedit faptul că usturoiul curăță arterele”, a spus Vlad Ciurea.

„Cele non-benefice, aceste proteine cu prăjeli nu sunt bune. Sunt o greutate pentru creier. Mai există și cele trei prafuri albe toxice: unul este cel care se prizează, al doilea este zahărul și al treilea este sarea în exces”, a mai spus medicul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O adolescentă de 13 ani din Covasna a fugit de acasă. Unde a fost găsită fata, la o zi distanță după dispariție
Eveniment
O adolescentă de 13 ani din Covasna a fugit de acasă. Unde a fost găsită fata, la o zi distanță după dispariție
Newsweek: Ajutor la pensie. Care sunt pensionarii care vor primi tichete de energie pentru plata facturilor?
Eveniment
Newsweek: Ajutor la pensie. Care sunt pensionarii care vor primi tichete de energie pentru plata facturilor?
A murit, în timp ce verifica anvelopele TIR-ului pe care îl conducea. Cum s-a petrecut incidentul
Eveniment
A murit, în timp ce verifica anvelopele TIR-ului pe care îl conducea. Cum s-a petrecut incidentul
Curțile românilor ar urma să fie supravegheate cu drone. Ce alte modificări prevede un proiect de lege al Ministerului Dezvoltării
Eveniment
Curțile românilor ar urma să fie supravegheate cu drone. Ce alte modificări prevede un proiect de lege al Ministerului Dezvoltării
Construcții Erbașu: „95% din drumul către o infrastructură medicală de ultimă generație e deja parcurs. Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie din Cluj-Napoca a ajuns în ultima etapă a lucrărilor” (FOTO)
Eveniment
Construcții Erbașu: „95% din drumul către o infrastructură medicală de ultimă generație e deja parcurs. Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie din Cluj-Napoca a ajuns în ultima etapă a lucrărilor” (FOTO)
Google, victima unui atac cibernetic. Experții avertizează că nimeni nu este în siguranță
Eveniment
Google, victima unui atac cibernetic. Experții avertizează că nimeni nu este în siguranță
Un câine a fost salvat de către pompierii din Iași după ce a picat într-un canal dezafectat
Eveniment
Un câine a fost salvat de către pompierii din Iași după ce a picat într-un canal dezafectat
Alertă! Un bărbat a tras șase focuri de armă în centrul Bucureștiului, apoi a fugit de la fața locului. Ar fi vorba de un cetățean străin
Eveniment
Alertă! Un bărbat a tras șase focuri de armă în centrul Bucureștiului, apoi a fugit de la fața locului. Ar fi vorba de un cetățean străin
Donald Trump ia în calcul să ofere sprijin aerian pentru un posibil acord de pace în Ucraina
Externe
Donald Trump ia în calcul să ofere sprijin aerian pentru un posibil acord de pace în Ucraina
Guvernul lansează platforma pentru tichetele de energie. Ce valoare au acestea și cum se pot obține
Eveniment
Guvernul lansează platforma pentru tichetele de energie. Ce valoare au acestea și cum se pot obține
Ultima oră
16:45 - O adolescentă de 13 ani din Covasna a fugit de acasă. Unde a fost găsită fata, la o zi distanță după dispariție
16:43 - Newsweek: Ajutor la pensie. Care sunt pensionarii care vor primi tichete de energie pentru plata facturilor?
16:40 - A murit, în timp ce verifica anvelopele TIR-ului pe care îl conducea. Cum s-a petrecut incidentul
16:32 - Florian Bodog (PSD): „Cei care au făcut parte din aceste CA-uri, iar companiile sunt pe pierdere, ar trebui trași la răspundere. Susținem scăderea numărului de membri în CA-uri” (VIDEO)
16:27 - O nouă fraudă pe internet. Infractorii folosesc imaginea lui Nicușor Dan
16:27 - Curțile românilor ar urma să fie supravegheate cu drone. Ce alte modificări prevede un proiect de lege al Ministerului Dezvoltării
16:15 - Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut un băiețel de nota 10. Gheorghe Hagi a devenit bunic pentru prima dată
15:55 - Construcții Erbașu: „95% din drumul către o infrastructură medicală de ultimă generație e deja parcurs. Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie din Cluj-Napoca a ajuns în ultima etapă a lucrărilor” (FOTO)
15:55 - Google, victima unui atac cibernetic. Experții avertizează că nimeni nu este în siguranță
15:50 - Am aflat data exactă când vine iarna în România. Care este primul oraș unde va ninge