Vlad Ciurea, despre leguma cu beneficii semnificative pentru creier și inimă: „Curăță arterele”

Medicul Vlad Ciurea a dezvăluit recent care este leguma ce aduce beneficii semnificative pentru creier și inimă. Acesta spune că este dovedit impactul pozitiv pe care leguma îl are asupra sănătății.
Vlad Ciurea a recunoscut că nu poate să consume această legumă în cantități mari, însă cine poate va avea parte de beneficii semnificative.
Este ieftină, se găsește ușor și, de cele mai multe ori, e nelipsită din bucătăria românilor. Este vorba despre usturoi. Acesta ajută la curățarea arterelor și la susținerea sănătății sistemului nervos.
Usturoiul ajută la:
De asemenea, usturoiul are proprietăți antibacteriene și antiinflamatorii. El este considerat un „antibiotic natural”, conform Cancan.
Mai mult, usturoiul poate contribui la îmbunătățirea circulației sanguine și, implicit, la oxigenarea corectă a țesutului cerebral, ceea ce înseamnă o mai bună concentrare și protecție împotriva declinului cognitiv.
Vlad Ciurea recunoaște că nu poate mânca mult usturoi, din cauza arsurilor gastrice, însă îl recomandă.
„Sunt trei alimente foarte benefice pentru creier. Toate vegetalele, toate fructele și toate semințele. Pentru creier, în plus, este usturoiul, busuiocul și pătrunjelul. Consum foarte puțin usturoi, deoarece îmi provoacă arsuri la stomac, dar știu că face foarte bine. Este dovedit faptul că usturoiul curăță arterele”, a spus Vlad Ciurea.
„Cele non-benefice, aceste proteine cu prăjeli nu sunt bune. Sunt o greutate pentru creier. Mai există și cele trei prafuri albe toxice: unul este cel care se prizează, al doilea este zahărul și al treilea este sarea în exces”, a mai spus medicul.