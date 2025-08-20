Vlad Ciurea, despre leguma cu beneficii semnificative pentru creier și inimă: „Curăță arterele”

Medicul Vlad Ciurea a dezvăluit recent care este leguma ce aduce beneficii semnificative pentru creier și inimă. Acesta spune că este dovedit impactul pozitiv pe care leguma îl are asupra sănătății.

Cuprins

Despre ce este vorba

Beneficiile aduse

Ce spune Vlad Ciurea

Despre ce este vorba

Vlad Ciurea a recunoscut că nu poate să consume această legumă în cantități mari, însă cine poate va avea parte de semnificative.

Este ieftină, se găsește ușor și, de cele mai multe ori, e nelipsită din bucătăria românilor. Este vorba despre . Acesta ajută la curățarea arterelor și la susținerea sănătății sistemului nervos.

Beneficiile aduse

Usturoiul ajută la:

scăderea tensiunii arteriale

reducerea nivelului de colesterol „rău”

întărirea sistemului imunitar

prevenirea bolilor cardiovasculare

De asemenea, usturoiul are proprietăți antibacteriene și antiinflamatorii. El este considerat un „antibiotic natural”, conform .

Mai mult, usturoiul poate contribui la îmbunătățirea circulației sanguine și, implicit, la oxigenarea corectă a țesutului cerebral, ceea ce înseamnă o mai bună concentrare și protecție împotriva declinului cognitiv.

Ce spune Vlad Ciurea

Vlad Ciurea recunoaște că nu poate mânca mult usturoi, din cauza arsurilor gastrice, însă îl recomandă.

„Sunt trei alimente foarte benefice pentru creier. Toate vegetalele, toate fructele și toate semințele. Pentru creier, în plus, este usturoiul, busuiocul și pătrunjelul. Consum foarte puțin usturoi, deoarece îmi provoacă arsuri la stomac, dar știu că face foarte bine. Este dovedit faptul că usturoiul curăță arterele”, a spus Vlad Ciurea.

„Cele non-benefice, aceste proteine cu prăjeli nu sunt bune. Sunt o greutate pentru creier. Mai există și cele trei prafuri albe toxice: unul este cel care se prizează, al doilea este zahărul și al treilea este sarea în exces”, a mai spus medicul.