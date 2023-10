Volodimir Zelenski a ajuns în România / Ce va discuta cu președintele Klaus Iohannis: „Ucraina este recunoscătoare României pentru asistența sinceră și pe scară largă”

, a sosit marți în România în cadrul unei vizite oficiale. El urmează să se întâlnească cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni și va susține un discurs în Parlamentul României mai târziu în această după-amiază.

„Am ajuns în București, România, și pentru întărirea bunelor noastre relații”, a spus Zelenski într-un mesaj publicat pe Twitter.

„Ucraina este recunoscătoare pentru spijinul României, care întărește statul nostru, precum și pentru solidaritatea constructivă, care permite națiunilor noastre să fie furnizori de securitate, în special în domeniul alimentar”, a mai spus președintele ucrainean.

Zelenski a subliniat recent că va discuta cu partenerii săi din România chestiuni legate de „dezvoltarea aviației” și „întărirea sistemele antiaeriene ale Ucrainei”, scrie .

„București, România. O vizită oficială la vecinii noștri amabili care ne-au susținut în cel mai dificil moment și al căror sprijin nu face decât să crească cu timpul”, se mai arată într-un mesaj transmis de Zelenski, înainte de vizita sa în România.

I arrived in Bucharest, Romania, for talks with and to strengthen our good-neighborly relations.

Ukraine is grateful for Romania’s support, which strengthens our state, as well as its constructive solidarity, which enables our nations to be security donors for the…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)