Obținerea unui nu depinde doar de orele petrecute la sală. , somnul și gestionarea stresului joacă un rol esențial în procesul de slăbire.

Specialiștii subliniază că, atunci când mesele sunt alcătuite corect, organismul este mai predispus să ardă grăsime și mai puțin să o stocheze.

Cuprins:

Care sunt alimentele esențiale pentru pierderea de grăsime

Cum te ajută fibrele și antioxidanții să controlezi poftele

Care sunt alimentele esențiale pentru pierderea de grăsime

Printre recomandările specialiștilor se numără proteinele de înaltă calitate, care nu doar că mențin masa musculară, dar stimulează și metabolismul. Ouăle sunt un exemplu clasic.

„Ouăle sunt perfecte pentru slăbit deoarece sunt bogate în proteine de înaltă calitate și leucină, aminoacidul care activează sinteza proteinelor musculare”, spune Terry Tateossian, nutriționist și antrenor personal, conform

Somonul sălbatic este un alt aliment de bază, datorită conținutului său de acizi grași omega-3.

„Acizii grași omega-3 reduc inflamațiile din organism și îmbunătățesc sensibilitatea la insulină, astfel încât corpul are mai multe șanse să ardă grăsime în loc să o depoziteze”, adaugă specialista.

De asemenea, carnea slabă de pasăre, cum este pieptul de pui sau curcan, oferă proteine de calitate fără adaosuri inutile de grăsimi. „Carnea slabă de pasăre este puternic termogenică (corpul consumă mai multă energie pentru a o digera) și este bogată în leucină, care protejează masa musculară atunci când vrei să slăbești”, subliniază Tateossian.

Cum te ajută fibrele și antioxidanții să controlezi poftele

Specialista recomandă și alimente bogate în fibre și antioxidanți, care contribuie la menținerea sațietății și la reducerea poftelor. Frunzele verzi și legumele crucifere, precum broccoli sau varza de Bruxelles, sunt ideale în acest sens.

„Acestea sunt alimente cu volum mare și calorii reduse, care umplu stomacul și te ajută să te simți satisfăcut cu mai puține calorii”, explică Tateossian.

Pentru cei care își doresc o variantă sănătoasă de desert, fructele de pădure reprezintă soluția ideală.

„Fructele de pădure oferă dulceață cu mult mai puțin zahăr și o doză generoasă de fibre și polifenoli … îți satisfac pofta de dulce, hrănesc microbiomul intestinal și te ajută să eviți scăderea bruscă a energiei care te trimite din nou la dulapul cu gustări”, mai spune experta.

La acestea se adaugă iaurtul grecesc neîndulcit, lintea, fasolea, avocado, semințele de chia și ceaiul verde sau matcha, toate contribuind, prin diverse mecanisme, la echilibrarea glicemiei, susținerea metabolismului și reducerea poftelor nesănătoase.