Vremea a făcut ravagii în două județe din țară. Traficul a fost blocat minute în șir

A fost în două județe din țară. Mai exact, Iașiul și Brașovul au fost lovite de cod roșu de vijelii. a făcut și ea ravagii, curțile oamenilor fiind acoperite de un strat alb, de gheață.

În Iași, gospodarii sunt șocați. Culturile, muncite pentru atâta timp, sunt acum distruse, în urma potopului. Grindina nu a iertat satele din Iași, iar acum oamenii trebuie să se descurce cu ce le-a mai rămas. În municipiul Iași, traficul a fost oprit zeci de minute, deoarece mai multe străzi și pasaje au fost inundate.

În Brașov, mai mulți copaci s-au prăbușit

Nici în Brașov lucrurile nu au stat prea bine. Rafalele de vânt au rupt crengi de copaci, care s-au prăbușit pe mașinile oamenilor. Câteva minute de ploaie torențială au fost de ajuns, încât canalizarea orașului să se umple.

„A fost vântul ăla puternic și am auzit un zgomot din casă și când am venit în afara locuinței am găsit o creangă imensă de pe cireșul ăsta vechi, bătrân care mi-a picat drept pe mașină, îndoindu-mi plafonul”, a spus proprietarul mașinii pe care a căzut o creangă dintr-un cireș bătrân, conform

În ambele județe, au fost emise mesaje RO-alert, menite să îi avertizeze pe cetățeni să rămână în casă.