Zeci de constănțeni, păcăliți de un anunț fals de închiriere. Escrocul le-a produs o pagubă totală de 60.000 de lei

05 sept. 2025, 18:51
Zeci de constănțeni, păcăliți de un anunț fals de închiriere. Escrocul le-a produs o pagubă totală de 60.000 de lei
Sursa foto: Pixabay

O escrocherie imobiliară recent petrecută în Constanța reamintește chiriașilor să aibă grijă în cine se încred. În această perioadă, în care studenții sunt în febra căutăurilor unei locuințe pe care să o numească „acasă”, numărul celor care vor să facă bani ilegali, profitând de naivitatea și încrederea persoanelor, au crescut.

Cuprins:

  1. Cum acționa un escroc imobiliar din Constanța
  2. Cum a răspuns escrocul atunci când i s-a cerut să returneze banii
  3. Ce s-a întâmplat cu escrocul

Cum acționa un escroc imobiliar din Constanța

Zeci de constănțeni au fost păcăliți de un anunț fals de închiriere, însoțit de mai multe fotografii cu presupusa locuința. Inițial, cei interesați intrau în contact cu cu soția „proprietarului”, iar mai apoi erau redirecționați către un bărbat. Cu un discurs extrem de convingător, individul a reușit să își convingă victimele să îi achite „banii de avans”, încasând astfel un total de 60.000 de lei.

Un client i-a plătit banii aferenți unei luni de chirie, plus garanție, adică 3.000 de lei.

„După m-am întâlnit cu el la o cafea, eram gata să semnez contractul. M-am dus acolo, am văzut-o, dar mi-a zis că nu putem intra înăuntru că stă un bătrânel și nu vrea să-l deranjeze”, a povestit un client păcălit, pentru Observator News.

Cum a răspuns escrocul atunci când i s-a cerut să returneze banii

Când bărbatul păcălit și-a dat seama că ceva nu este în regulă, i-a cerut escrocului banii înapoi. Acesta din urmă a căutat scuze pentru care nu îi poate returna suna primită, însă, în cele din urmă, i-a înapoi 2.000 din cei 3.000 de lei încasați.

„Au trecut zilele alea, după iar îmi spune că nu poate, n-are cum și mi-a zis să mai aștept câteva zile. Iar am așteptat. Fix la fel s-a întâmplat, mi-a zis că nu poate, că i-a luat banii cineva, nu poate, n-are cum. Mi-a zis să mai aștept câteva zile. Am așteptat. Și după iar la fel. Dar i-am spus că nu mai vreau să aștept, că vreau banii înapoi”, a mai povestit clientul.

La fel a porcedat excrocul și în cazul unei femei, numai că aceasta îi plătise 2.000 de lei, din care a reușit să își recupereze 1.700.

„I-am dat 2.000 eu. După aceea i-am zis: «Păi, și când urmează?» că se apropia data. El spunea că s-a inundat, că n-a plecat băiatul care stătea acolo. Eu am recuperat o parte din bani, da. Am recuperat o parte din bani pentru că m-am ținut foarte tare de capul lui. 1.700 am reușit să recuperez”, a spus victima.

Ce s-a întâmplat cu escrocul

Escrocul a reușit să producă o pagubă totală de 60.000 de lei până când, în cele din urmă, a fost identificat și reținut pentru 24 de ore, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.

Cei care caută chirie sunt sfătuiți să se uite doar pe site-urile autorizate şi să nu plătească nimic înainte de a vedea proprietarea și, cel mai important, de a închiria un contract legal, semnat de ambele părţi.

