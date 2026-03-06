Ce fac oamenii din satul rămas fără drum de acces

O a distrus complet drumul care trecea peste dealul ce făcea legătura cu Sălătrucel. Pământul s-a îmbibat cu apă în urma ploilor, iar terenul a cedat, rupând șoseaua pe o porțiune de aproximativ 70 de metri. Acesta era singurul drum pe care localnicii îl foloseau pentru a ajunge la casele lor.

Acum accesul este blocat, iar autoritățile spun că nu au fondurile necesare pentru a reface infrastructura. În aceste condiții, viața oamenilor din zonă a devenit mult mai grea. În sat nu există magazin, iar pâinea ajunge doar de trei ori pe săptămână, adusă de o dubă care oprește la intrarea în localitate.

„Suntem izolați. Foarte greu ne descurcăm”, a spus o localnică, notează digi24.ro. O altă femeie povestește că se descurcă așa cum poate: „O da Dumnezeu și l-o face. Măcar să avem o pâine. Dacă n-ar fi copilul, am când n-am pâine.”

Cât de mare este pericolul alunecărilor de teren din zonă

Problemele din această zonă nu au apărut peste noapte. În satul Șerbănești, alunecările de teren au făcut deja ravagii în urmă cu doi ani. Dintr-o afectată atunci a mai rămas astăzi doar o parte din anexă, după ce dealul a început din nou să se miște din cauza precipitațiilor abundente. În 2023, locuința și anexa prezentau doar fisuri, însă situația s-a agravat în ultimele luni, iar terenul a luat-o din nou la vale.

O femeie care a locuit acolo povestește că a încercat de mai multe ori să repare ce se strica. În cele din urmă, însă, a fost nevoită să plece din locuință. „A mai făcut pe de la vale cârpeli. Aici am stat, am muncit o viață. Am stat și pe la copii, și pe unde am putut”, a declarat ea.

Autoritățile locale spun că au reușit să găsească bani pentru realizarea unui studiu geotehnic. Pentru lucrările de consolidare a terenului și refacerea infrastructurii așteaptă însă sprijin de la Guvern.

„Alunecarea avansează de la o zi la alta, chiar de la o oră la alta. ar fi. Nu sunt bani, deocamdată”, a transmis primarul comunei Sălătrucel.

Până când vor fi găsite fondurile necesare, cele 79 de locuințe din zonă rămân în continuare izolate.