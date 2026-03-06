B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Zeci de familii trăiesc izolate în Vâlcea după ce drumul a cedat. Autoritățile spun că nu au bani pentru reparații: „Soluții ar fi”

Zeci de familii trăiesc izolate în Vâlcea după ce drumul a cedat. Autoritățile spun că nu au bani pentru reparații: „Soluții ar fi”

Ana Beatrice
06 mart. 2026, 07:40
Zeci de familii trăiesc izolate în Vâlcea după ce drumul a cedat. Autoritățile spun că nu au bani pentru reparații: „Soluții ar fi”
Sursă Foto: Captură Video - digi24.ro
Cuprins
  1. Ce fac oamenii din satul rămas fără drum de acces
  2. Cât de mare este pericolul alunecărilor de teren din zonă

Drumul principal de acces dintr-o comună din județul Vâlcea a cedat după ploile abundente din ultimele săptămâni. În urma surpării, 79 de locuințe au rămas izolate. Localnicii spun că situația nu este una nouă pentru această zonă.

În urmă cu doi ani, o alunecare de teren a distrus complet o casă. Autoritățile locale afirmă că nu au fondurile necesare pentru a repara drumul. Primăria așteaptă acum sprijin financiar din partea Guvernului pentru lucrările de refacere.

Ce fac oamenii din satul rămas fără drum de acces

O alunecare de teren a distrus complet drumul care trecea peste dealul ce făcea legătura cu Sălătrucel. Pământul s-a îmbibat cu apă în urma ploilor, iar terenul a cedat, rupând șoseaua pe o porțiune de aproximativ 70 de metri. Acesta era singurul drum pe care localnicii îl foloseau pentru a ajunge la casele lor.

Acum accesul este blocat, iar autoritățile spun că nu au fondurile necesare pentru a reface infrastructura. În aceste condiții, viața oamenilor din zonă a devenit mult mai grea. În sat nu există magazin, iar pâinea ajunge doar de trei ori pe săptămână, adusă de o dubă care oprește la intrarea în localitate.

„Suntem izolați. Foarte greu ne descurcăm”, a spus o localnică, notează digi24.ro. O altă femeie povestește că se descurcă așa cum poate: „O da Dumnezeu și l-o face. Măcar să avem o pâine. Dacă n-ar fi copilul, am mămăligă când n-am pâine.”

Cât de mare este pericolul alunecărilor de teren din zonă

Problemele din această zonă nu au apărut peste noapte. În satul Șerbănești, alunecările de teren au făcut deja ravagii în urmă cu doi ani. Dintr-o gospodărie afectată atunci a mai rămas astăzi doar o parte din anexă, după ce dealul a început din nou să se miște din cauza precipitațiilor abundente. În 2023, locuința și anexa prezentau doar fisuri, însă situația s-a agravat în ultimele luni, iar terenul a luat-o din nou la vale.

O femeie care a locuit acolo povestește că a încercat de mai multe ori să repare ce se strica. În cele din urmă, însă, a fost nevoită să plece din locuință. „A mai făcut pe de la vale cârpeli. Aici am stat, am muncit o viață. Am stat și pe la copii, și pe unde am putut”, a declarat ea.

Autoritățile locale spun că au reușit să găsească bani pentru realizarea unui studiu geotehnic. Pentru lucrările de consolidare a terenului și refacerea infrastructurii așteaptă însă sprijin de la Guvern.

„Alunecarea avansează de la o zi la alta, chiar de la o oră la alta. Soluții ar fi. Nu sunt bani, deocamdată”, a transmis primarul comunei Sălătrucel.

Până când vor fi găsite fondurile necesare, cele 79 de locuințe din zonă rămân în continuare izolate.

Tags:
Citește și...
DNA descinde în Portul Constanța! Doi șefi din vămile portuare, reținuți într-un dosar de mită
Eveniment
DNA descinde în Portul Constanța! Doi șefi din vămile portuare, reținuți într-un dosar de mită
Lia Olguța Vasilescu, reacție dură în scandalul fiicei lui Victor Ponta: „Să te bați cu copiii adversarilor politici e degradant!”
Eveniment
Lia Olguța Vasilescu, reacție dură în scandalul fiicei lui Victor Ponta: „Să te bați cu copiii adversarilor politici e degradant!”
Carnea de miel se scumpește înainte de Paște 2026. Cât au ajuns să plătească românii în piețe și supermarketuri
Eveniment
Carnea de miel se scumpește înainte de Paște 2026. Cât au ajuns să plătească românii în piețe și supermarketuri
Poluarea afectează sănătatea mintală. Ce spun specialiștii despre riscul de depresie și anxietate
Eveniment
Poluarea afectează sănătatea mintală. Ce spun specialiștii despre riscul de depresie și anxietate
Sinucidere într-o comună din Argeș. Bărbat găsit împușcat în locuință
Eveniment
Sinucidere într-o comună din Argeș. Bărbat găsit împușcat în locuință
Fraudă de amploare după apeluri false în numele ANAF. Cum au reușit escrocii să obțină peste 100.000 de euro
Eveniment
Fraudă de amploare după apeluri false în numele ANAF. Cum au reușit escrocii să obțină peste 100.000 de euro
Dani Mocanu se întoarce în țară, la pușcărie. Instanța italiană a decis extrădarea manelistului
Eveniment
Dani Mocanu se întoarce în țară, la pușcărie. Instanța italiană a decis extrădarea manelistului
Agențiile de turism cer fonduri speciale pentru protecția călătorilor români. Cum ar putea funcționa sistemul propus pentru repatriere și despăgubiri
Eveniment
Agențiile de turism cer fonduri speciale pentru protecția călătorilor români. Cum ar putea funcționa sistemul propus pentru repatriere și despăgubiri
Accident rutier cu polițiști pe DN5. Autospeciala în care se aflau a fost aruncată de pe șosea
Eveniment
Accident rutier cu polițiști pe DN5. Autospeciala în care se aflau a fost aruncată de pe șosea
Laptele neomogenizat vs. omogenizat: ce arată studiul Artesana-USAMV Cluj?
Eveniment
Laptele neomogenizat vs. omogenizat: ce arată studiul Artesana-USAMV Cluj?
Ultima oră
09:54 - Atac aerian amplu asupra mai multor regiuni din Ucraina. Unde au fost raportate cele mai mari distrugeri după bombardamente
09:44 - DNA descinde în Portul Constanța! Doi șefi din vămile portuare, reținuți într-un dosar de mită
09:14 - Ministerul Sănătății extinde rețeaua pentru pacienții cardiaci critici. Unde vor funcționa noile unități medicale din România
09:06 - Lia Olguța Vasilescu, reacție dură în scandalul fiicei lui Victor Ponta: „Să te bați cu copiii adversarilor politici e degradant!”
08:37 - Carnea de miel se scumpește înainte de Paște 2026. Cât au ajuns să plătească românii în piețe și supermarketuri
08:28 - Poluarea afectează sănătatea mintală. Ce spun specialiștii despre riscul de depresie și anxietate
07:17 - România, împărțită între primăvară și iarnă. Cum este vremea pe 6 martie în țară
23:59 - Sinucidere într-o comună din Argeș. Bărbat găsit împușcat în locuință
23:54 - Fraudă de amploare după apeluri false în numele ANAF. Cum au reușit escrocii să obțină peste 100.000 de euro
23:44 - Dinamo București s-a calificat în semifinalele Cupei României. Tabloul complet al jocurilor