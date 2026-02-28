B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Horia Brenciu și familia, blocați în Kuala Lumpur după ce zborul de întoarcere acasă le-a fost anulat de criza internațională: „E prima data când ni se întâmpla asta”

Traian Avarvarei
28 feb. 2026, 19:49
Foto: Facebook/Horia Brenciu.
Cuprins
  1. Brenciu: Nimeni nu ne-a dat nicio explicație
  2. Horia Brenciu: E prima data când ni se întâmpla asta

Horia Brenciu și familia sa nu au reușit să se întoarcă din vacanță, deoarece zborul lor a fost afectat de criza din Orientul Mijlociu. Zborul care trebuia să-i aducă acasă a fost anulat, fără explicații oficiale. Artistul a scris ce a pățit dintr-un hotel din Kuala Lumpur.

Brenciu: Nimeni nu ne-a dat nicio explicație

„Azi trebuia să ajung acasă.

După o vacanță, cu a mea familie, cu toții trebuia să intrăm pe ușă și să pupăm pisicile.

Dar n-a fost așa…

Cursa liniilor malaeziene, MH0160, care a plecat ieri seară din Kuala Lumpur spre Doha, s-a întors din drum, după aproape 3 ore parcurse, din cele 6 și 45 minute, prevăzute. În Doha ne aștepta ultimul avion care ne-ar fi dus la București.

Pe drumul de întoarcere, spre Kuala Lumpur, comandatul aeronavei nu ne-a dat nicio explicație. Nimeni nu a făcut-o. Printre pasageri se speculau incidente legate de Israel, de Iran și chiar de Statele Unite care ar fi implicat posibile atacuri aeriene…

Ceva mai târziu a venit o altă ipoteză: Pakistan și Afganistan sunt într-un conflict major care a atins cote extrem de periculoase. Cel puțin, așa zice Al Jazeera la care mă uit acum, dintr-o cameră de la etajul 25, într-un hotel din Kuala Lumpur, unde cu toții am fost aduși cu un bus, în toiul nopții”, a povestit Horia Brenciu, pe Facebook.

Horia Brenciu: E prima data când ni se întâmpla asta

Artistul a mai susținut că niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva, dar pățania l-a făcut să-și dea seama „cu câtă ușurință poate devia un război destinele oamenilor”.

„Am apucat să dormim pe furate și între timp căutam o cale de întoarcere în țară… Sper s-o găsim în timp util ca să nu periclitam prea mult, celor mici sau fetelor mari, cele programate în țară.

E prima data când ni se întâmpla asta. Doar la televizor mai vezi lucruri similare… Caut să nu fiu afectat prea mult și mă gândesc cât de bine o să fie atunci când o să ajungem acasă.

Cu câtă ușurință poate devia un război destinele oamenilor. Și nu e vorba de câteva zeci, ci sute, mii de oameni. Cu siguranță au fost multe alt zboruri afectate de incident. Totul se poate schimba cât ai zice pește… din zbor”, a mai scris Horia Brenciu.

