120.000 de oameni la un nou protest împotriva extremei drepte, la Berlin. Manifestații similare și în alte orașe din Germania. Olaf Scholz: Un semnal puternic în favoarea democrației (FOTO, VIDEO)

Circa 120.000 de persoane au ieșit în stradă la Berlin, sâmbătă, în a patru săptămână de proteste împotriva formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), relatează . Au avut loc manifestații similare și în orașe ca Dresda sau Hannover.

Protest cu 120.000 de oameni la Berlin

Poliția menționase că încă se îndreaptă oameni spre parlamentul german, acolo unde demonstranții s-au adunat sub sloganul „We are the Firewall” („Noi suntem Zidul de protecție”) ca să protesteze împotriva extremismului de dreapta și să își arate susținerea pentru democrație.

More than 120,000 people demonstrated against far right in Berlin today, Reuters reports — Ragıp Soylu (@ragipsoylu)

„Fie la Eisenach, Homburg sau Berlin: în orașe mici și mari din toată țara, mulți cetățeni se adună laolaltă pentru a demonstra împotriva uitării, împotriva urii și a discursului urii”, a declarat cancelarul german, într-o postare pe Twitter.

Olaf Scholz susține că protestele reprezintă „un semnal puternic în favoarea democrației și a constituției noastre”.

Again, more than 150.000 people demonstrated against the far right party AFD in Berlin. — Ralph Loeffler (@RalphLoeffler)

Extrema dreaptă, a 2-a în sondajele din Germania

Popularitatea de care se bucură AfD a stârnit îngrijorări la nivelul partidelor tradiționale din Germania, care se tem că formațiunea de extremă dreapta ar putea câștiga alegerile în trei landuri din estul țării în luna septembrie, cu toate că ultimele sondaje arată un ușor declin în ceea ce privește susținerea AfD.

Un sondaj Forsa din această săptămână arată că susținerea pentru AfD a scăzut sub 20% pentru prima oară după luna iulie.

Conform sondajului, AfD continuă să fie al doilea partid în preferințele germanilor, în spatele conservatorilor, dar peste social-democrații cancelarului Olaf Scholz.