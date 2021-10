13 câini au fost uciși în Vietnam pentru că stăpânii lor aveau COVID-19. Animalele fuseseră transportate sute de kilometri pe o motocicletă (FOTO)

Autoritățile vietnameze au eutaniasat 13 câini în provincia Ca Mau ca urmare a faptului că proprietarii animalelor fuseseră depistați cu COVID-19, iar situația a stârnit un adevărat val de critici în mediul online.

Pham Minh Hung muncea la o reședință în Long An, însă traiul familiei a fost puternic afectat de pandemie, astfel că odată ce au fost relaxate restricțiile de călătorie au hotărât să plece la o rudă. Astfel, el soția sa și-au început vineri călătoria din Long An către Ca Mau, transmite tuoit tre news.

Cei doi au pornit la drum pe o motocicletă și au luat cu ei și 15 câini, însă ulterior aveau să renunțe la doi cățeluși.

Vietnam !!? I just couldnt believe in my eyes!

Nearly 20 dogs were burned after returning home with their owners infected with covid 19!!

Some sources claim that a doctor recommended culling the poor dogs without examining, testing or isolating them. #pet #Covid_19 pic.twitter.com/jE5yHVXSVn

— Viet Nga Nguyen (@vietnga228) October 9, 2021