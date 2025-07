A câștigat 167 de milioane la loterie și a ajuns direct în arest. Povestea halucinantă a unui milionar cu chef de scandal

De la milionar la scandalagiu cu cazier a fost un singur pas pentru James Farthing, un bărbat din Kentucky care, la doar câteva zile după ce a pus mâna pe 167,3 milioane de la , a ajuns să fie încătușat la un resort de lux din Florida, potrivit .

Vacanța de vis pe care o petrecea alături de iubita sa, Jacqueline Fightmaster, s-a transformat într-o noapte de coșmar după ce milionarul în devenire a băgat pumnul în fața unui alt turist, apoi a lovit un polițist în plină intervenție. Incidentul s-a petrecut în plină noapte, într-un bar de pe plaja St. Pete, acolo unde Farthing se relaxa.

De la jackpot la judecată, cu dosar penal la pachet

Poliția a fost chemată după ce martorii au raportat un scandal în care Farthing, aflat vizibil sub influența alcoolului, devenise agresiv. Când oamenii legii au încercat să-l calmeze, el a reacționat violent și a lovit un ofițer în față, provocându-i o rană serioasă sub ochi. A fost imediat reținut și dus în arest, unde și-a petrecut restul nopții sub acuzații de agresiune asupra unui polițist, o infracțiune gravă în statul Florida.

Bărbatul se afla deja sub control judiciar în Kentucky pentru o serie de infracțiuni mai vechi, printre care furt, droguri și organizare de activități infracționale. Acum, autoritățile din statul natal au emis un nou mandat de arestare pentru încălcarea termenilor eliberării condiționate.

Iubita, în stare de ebrietate și cu gura mare

Jacqueline Fightmaster, partenera sa de distracție și proaspătă „iubită de milionar”, a fost și ea ridicată de poliție, fiind acuzată de tulburarea ordinii publice. Martorii spun că era complet amețită, țipa incoerent și părea scăpată de sub control.

În urmă cu doar câteva zile, James și mama lui, Linda Grizzle, zâmbeau fericiți în fața camerelor după ce au câștigat unul dintre cele mai mari premii din istoria statului Kentucky. Cuplul mamă-fiu a ales varianta cash a premiului, 77,3 milioane de dolari, plătiți integral.

„O să fie cea mai frumoasă sărbătoare a Ziua Mamei”, declara Linda în lacrimi. Acum, fiul ei riscă să-și petreacă următoarele Zile ale Mamei într-o celulă rece, cu un bon de 10.000 de dolari pentru eliberare și 315 dolari pe contul de cumpărături din închisoare.