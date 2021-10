A început sezonul tornadelor în SUA. Aproximativ 65.000 de persoane au rămas fără energie electrică (VIDEO)

Sezonul tornadelor în SUA a început. Localnicii din Texas se confruntă cu evenimete meteo de o intensitate nemaivăzută. Imagini cu puternica tornadă au fost surprinse de un participant la trafic. Imaginile au fost încărcate pe rețeaua de socializare Twitter, arată stirileprotv

Fenomenul meteo a fost filmat pe 27 octombrie, tornada maturând absolut tot ce prindea în calea ei.

În urma fenomenului meteo, peste 65.000 de oameni au rămas fără acces la alimentarea cu energie electrică. În urma evenimentului, între 20 și 45 de case au fost avariate. Tornada a fost la sol pe o distanță de aproximativ 3 kilometri.

Here’s amazing video of a tornado in Orange near Interstate 10 and Highway 62 shot just before 9:30 a.m. Wednesday morning. https://t.co/Hp5MQaEiyS pic.twitter.com/VMRY9y4HNa

— 12NewsNow (@12NewsNow) October 27, 2021