A murit Ai, cimpanzeul care uimea lumea. Recunoștea 11 culori și peste 100 de caractere chinezești

A murit Ai, cimpanzeul care uimea lumea. Recunoștea 11 culori și peste 100 de caractere chinezești

Ana Beatrice
12 ian. 2026, 17:41
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Ai, cimpanzeul care a uimit cercetătorii
  2. Cum a demonstrat Ai că poate „gândi” ca un adevărat geniu

O veste tristă vine din Japonia! Ai, o femelă de cimpanzeu cunoscută pentru inteligența ei remarcabilă, a murit la vârsta de 49 de ani. Anunțul a fost făcut luni de oamenii de știință japonezi, iar informația a fost transmisă de AFP.

Ai a devenit celebră după ce a demonstrat abilități cognitive rare. Ea a reușit să recunoască peste 100 de caractere chinezești, dar și litere din alfabetul latin.

Cine a fost Ai, cimpanzeul care a uimit cercetătorii

Puține animale au reușit să impresioneze comunitatea științifică așa cum a făcut-o Ai. Ea era o femelă de cimpanzeu al cărei nume înseamnă „iubire” în japoneză. Mai mult, a fost implicată în experimente și studii complexe despre percepție, învățare și memorare. Rezultatele obținute au ajutat semnificativ la înțelegerea inteligenței primatelor. Într-un comunicat de presă, Centrul pentru originile evolutive ale comportamentului uman din cadrul Universității din Kyoto a subliniat contribuția ei importantă la acest progres.

Din păcate, Ai a murit vineri, din cauza unei deficiențe de organe și a unor afecțiuni asociate vârstei înaintate, potrivit reprezentanților instituției. Performanțele ei rămân însă impresionante. Pe lângă recunoașterea caracterelor chinezești și a literelor alfabetului latin, știa să identifice și cifrele arabe de la zero la nouă, dar și 11 culori. Acest lucru a fost dezvăluit în 2014 de primatologul Tetsuro Matsuzawa, unul dintre specialiștii care au urmărit îndeaproape evoluția ei.

Cum a demonstrat Ai că poate „gândi” ca un adevărat geniu

În cadrul unuia dintre experimente, Ai a fost așezată în fața unui ecran de computer. Pe ecran apărea caracterul chinezesc pentru culoarea roz, alături de două pătrate, unul roz și unul violet. Fără ezitare, cimpanzeul a ales varianta corectă, demonstrând o capacitate impresionantă de asociere și recunoaștere, a explicat primatologul Tetsuro Matsuzawa.

Într-un alt test, cercetătorii i-au arătat un măr, iar Ai a reușit să „reproducă” obiectul pe ecran selectând forme precum un dreptunghi, un cerc și un punct, construind astfel un fel de „măr virtual”. Performanțele ei au atras atenția lumii științifice și au făcut-o subiectul multor articole de specialitate, inclusiv al unor studii publicate în celebra revistă Nature. Presa a ajuns să o numească, simplu, „un geniu”.

Originară din Africa de Vest, Ai a ajuns la universitatea japoneză în 1977. În anul 2000, a adus pe lume un pui, masculul Ayumu, care la rândul lui a impresionat prin aptitudinile sale. Povestea lor a devenit relevantă și pentru cercetările despre cum se transmit cunoștințele între părinți și copii, după cum a relatat agenția Kyodo News.

Centrul științific din Japonia a subliniat că studiile realizate cu ajutorul lui Ai au ajutat la conturarea unui „cadru experimental” important pentru înțelegerea inteligenței cimpanzeilor, oferind inclusiv o bază solidă pentru a înțelege evoluția minții umane. În plus, cercetătorii au dezvăluit și o latură aparte a ei. Ai era extrem de curioasă și participa activ, cu interes real, la fiecare test.

