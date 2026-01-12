Adoptarea monedei euro în Bulgaria, privită inițial drept un pas tehnic firesc, a generat rapid reacții în rândul consumatorilor și al autorităților. Primele zile de după schimbare au scos la iveală creșteri de prețuri și temeri legate de controlul pieței.

Cum s-au văzut primele efecte ale trecerii la euro

La scurt timp după introducerea monedei unice, mai multe produse de bază au început să se scumpească peste nivelul explicat de conversia oficială de 1 euro egal cu 1,95583 leva. Evoluțiile rapide au ridicat semne de întrebare privind modul în care comercianții aplică noile prețuri

Un exemplu frecvent invocat este pâinea, aliment esențial pentru populație, al cărei preț a crescut brusc într-un interval extrem de scurt. Dacă la finalul lunii decembrie o pâine costa 0,89 leva, pe 2 ianuarie prețul ajunsese deja la 1,19 , o majorare de aproximativ 33%.

În capitala Sofia, schimbarea monedei a fost însoțită de ajustări importante ale tarifelor pentru parcări, vizibile imediat pentru șoferi. Zonele albastre au trecut de la 2 leva pe oră la 2 euro, ceea ce înseamnă aproape dublarea costului exprimat în moneda veche. Situația este similară și în zonele verzi, unde tariful a crescut de la 1 leva la 1 euro pe oră. Specialiștii subliniază că aceste variații nu pot fi puse exclusiv pe seama costurilor operaționale sau a materiilor prime.

Analiștii economici atrag atenția că ritmul și amplitudinea majorărilor indică mai degrabă o testare a reacției consumatorilor, într-o perioadă de tranziție monetară sensibilă. Lipsa unor explicații clare alimentează suspiciunile privind posibile comportamente speculative. Autoritățile sunt astfel puse sub presiune să intensifice monitorizarea pieței, pentru a preveni creșteri nejustificate care ar putea afecta puterea de cumpărare a populației.

Cum au fost afectați fumătorii după 1 ianuarie

Produsele din tutun au cunoscut, la rândul lor, scumpiri care depășesc simpla conversie la euro, pe fondul majorării accizelor prevăzute în bugetul pentru 2026. Exciza la țigări a crescut la 113 euro pentru 1.000 de țigarete, față de aproximativ 107,57 euro anterior.

În aceste condiții, prețul unui pachet standard ar putea urca cu până la 0,30 euro, dacă noile taxe sunt transferate integral consumatorilor, notează . În practică, mulți fumători au raportat scumpiri de aproximativ un leu pe pachet, în funcție de marcă, raportează stiripesurse.ro.

Ce se întâmplă cu prețurile medicamentelor

În paralel, Comisia pentru Protecția Concurenței a inițiat discuții cu reprezentanții industriei farmaceutice, după apariția unor informații privind posibile majorări de preț. Întâlnirile au vizat clarificarea situației pe baza datelor economice disponibile.

Reprezentanții comercianților și producătorilor au susținut că nu există motive pentru scumpiri și că piața rămâne strict reglementată. Autoritățile au anunțat însă că vor continua monitorizarea și vor interveni în cazul unor creșteri ilegale.

Din punct de vedere operațional, farmaciile și alți operatori economici par adaptați la utilizarea , fără blocaje în procesarea plăților. Până în prezent, nu au fost raportate disfuncționalități majore legate de sistemele de plată.