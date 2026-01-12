Bulgaria se pregătește alegeri anticipate în condițiile în care partidul cu cel mai mare refuză să-și asume formarea guvernului.

Criza politică ia amploare în Bulgaria

Cel mai mare grup parlamentar , de centru-dreapta, a respins luni o solicitare din partea preşedintelui de a încerca să formeze un nou guvern. Odată cu această decizie, se adâncește. Totodată, crește probabilitatea ca Bulgaria să se confrunte cu un nou rând de alegeri anticipate, relatează Reuters.

Guvernul de coaliţie al prim-ministrului Rosen Jeliazkov, susţinut de GERB-SDS, a demisionat luna trecută. El a cedat în fața presiunii străzii, după mai multe săptămâni de proteste în stradă. Bulgarii au manifestat împotriva corupţiei de stat şi a unui nou buget care ar fi majorat unele taxe.

În conformitate cu Constituţia, preşedintele bulgar Rumen Radev i-a cerut luni oficial lui Jeliazkov să încerce să construiască o „nouă coaliţie”. Jeliazkov i-a returnat imediat mandatul, motivând că nu are suficient sprijin în parlament pentru a construi o majoritate stabilă.

După refuzul GERB-SDS se așteaptă ca președintele Radev să ofere mandatul de premier celui de-al doilea grup parlamentar, PP-DB, reformist. Și în aest caz șansa de a forma un guvern este puțin probabilă. Analiștii se așteaptă ca și PP-DB să refuze mandatul de premier. În acest caz, președintele va oferi mandatul unui partid ales de el, iar dacă nici acesta nu poate construi o majoritate, se va ajunge la anticipate.

Al optulea scrutin anticipat în patru ani

Dacă președintele Rumen Radev nu va reuși să găsească un partid capabil să formeze o majoritate parlamentară, va trebui să dizolve adunarea parlamentară. El va convoca alegeri anticipate, al optulea scrutin de acest fel, din Bulgaria, organizat în doar patru ani.

Spre deosebire de România care este o oază de , dar a eșuat economic și fiscal, țara vecină, instabilă politic a reușit să adere la zona euro. S-a întâmplat de la 1 ianuarie, când țara a devenit membră deplină a Zonei Euro cu toate avantajele ce decurg de aici.

Pe de altă parte, este nevoie de stabilitate politică pentru a accelera absorbția fondurilor europene în infrastructură. pentru a încuraja investiţiile străine şi pentru a eradica corupţia de stat endemică.

Coaliţia GERB-SDS a câştigat ultimele alegeri din octombrie 2024. Partidul a preluat puterea abia în ianuarie 2025, după luni de negocieri. Formațiunea avea nevoie de sprijinul altor partide din legislativul divizat pentru a guverna.