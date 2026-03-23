Proprietarul OnlyFans a murit la doar 43 de ani. Cauza decesului

Ana Maria
23 mart. 2026, 15:57
Sursa foto: Hepta / @Zuma Press / Thiago Prudencio
Cuprins
  1. Ce avere avea omul de afaceri
  2. Când a crescut averea lui Radvinsky
  3. Cum a ajuns OnlyFans o platformă globală de succes
  4. Cine a fost Leo Radvinsky, omul din spatele OnlyFans

Leo Radvinsky, omul de afaceri care controla platforma OnlyFans, a murit la vârsta de 43 de ani, după o luptă îndelungată cu cancerul. Informația a fost confirmată de un reprezentant al companiei pentru publicația Daily Mail.

„Leo a trecut în neființă în liniște, după o lungă luptă cu cancerul”, a spus purtătorul de cuvânt. „Familia sa a cerut intimitate în această perioadă dificilă”, potrivit Daily Mail.

Dispariția sa a provocat un val de tristețe în rândul celor care au lucrat alături de el.

Ce avere avea omul de afaceri

Radvinsky, antreprenor de origine ucraineano-americană, deținea o avere estimată la 4,7 miliarde de dolari. Cea mai mare parte a veniturilor provenea din participația majoritară pe care o avea în OnlyFans, prin intermediul companiei Fenix International Limited.

Acesta ocupa funcția de director și era principalul acționar al platformei, fiind recunoscut și pentru investițiile sale în diverse proiecte și pentru activitățile filantropice.

Când a crescut averea lui Radvinsky

Averea netă a lui Radvinsky a crescut vertiginos în timpul pandemiei de COVID-19, deoarece carantina i-a determinat pe utilizatori să apeleze la platforma sa online bazată pe abonament. 

Platforma a atras creatori celebri, inclusiv Blac Chyna și Bella Thorne, care câștigau milioane pe lună postând conținut pentru fanii lor. 

Deși a încasat sume uriașe de la companie, inclusiv 472 de milioane de dolari în dividende în 2023, Radvinsky ar fi încercat să vândă OnlyFans.  

Surse din interior ar fi declarat că se chinuia să găsească un cumpărător, în ciuda profiturilor uriașe, deoarece conținutul său pornografic a limitat prețul la 2,4 miliarde de dolari. 

Cum a ajuns OnlyFans o platformă globală de succes

În 2018, Leo Radvinsky a preluat controlul asupra OnlyFans de la familia Stokely din Regatul Unit. Sub conducerea sa, platforma a cunoscut o dezvoltare accelerată și a devenit un jucător major în industria conținutului online.

Datele arată că, în 2024, utilizatorii au cheltuit aproximativ 7,2 miliarde de dolari pe platformă. În același timp, între 2021 și 2025, Radvinsky a încasat dividende de aproximativ 1,8 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.

Cine a fost Leo Radvinsky, omul din spatele OnlyFans

Leo Radvinsky a fost o prezență discretă, dar extrem de influentă în mediul de business. Născut în fosta Uniune Sovietică și crescut în zona Chicago, acesta a devenit cunoscut la nivel internațional odată cu dezvoltarea platformei OnlyFans.

Modelul introdus de platformă, bazat pe abonamente și interacțiune directă între creatori și utilizatori, a schimbat radical modul în care funcționează industria conținutului pentru adulți online.

Radvinsky era cunoscut pentru faptul că era retras și locuia într-o vilă luxoasă în valoare de 4 milioane de dolari din Florida împreună cu soția sa.

În 2024, Radvinsky și soția sa au promis 11 milioane de dolari lobby-ului pro-israelian, Comitetul American-Israel pentru Afaceri Publice (AIPAC), ceea ce a stârnit controverse în rândul membrilor OnlyFans, potrivit unei liste de donatori relatate de The Lever

Citește și...
Schimbare majoră în turismul din Grecia, din cauza prețurilor tot mai mari
Prima țară NATO care va desfășura drone în toate unitățile militare. Comandant: „Trebuie să modernizăm și să adaptăm continuu sistemele”
Donald Trump anunță negocieri „productive” cu Iranul. Pentru cât timp suspendă SUA atacurile asupra infrastructurii energetice
Teheranul îi dă șah lui Donald Trump. Iranul amenință cu minarea strâmtorii Ormuz în cazul unor atacuri. Americanii scapă situația de sub control
IKEA anunță concedieri. Sute de angajați vor fi dați afară. Ce a mai anunțat compania
Politica franceză este în doliu. Fostul premier Lionel Jospin a murit la 88 de ani
Alegeri municipale în Franța. Candidații de stânga victorioși în marile orașe Paris, Lyon şi Marsilia
Se pregătește un nou lockdown, ca pe vremea Covid-19? Ce recomandă experții internaționali
UPDATE: Alertă pe un aeroport din New York. Un avion care ateriza a lovit un vehicul pe pistă. Bilanțul victimelor (FOTO, VIDEO)
O tânără a descoperit că un bărbat locuia în podul casei sale. Luni de zile, ea a fost tratată ca o nebună: „Auzeam pași. Nimeni nu m-a crezut” (VIDEO)
16:47 - Fostul premier Victor Ponta sare la Ilie Bolojan. „Ne crede niște proști pe toți”. Ce spune despre măsurile guvernului pe scumpirea carburanților
16:45 - Schimbare majoră în turismul din Grecia, din cauza prețurilor tot mai mari
16:32 - Prima țară NATO care va desfășura drone în toate unitățile militare. Comandant: „Trebuie să modernizăm și să adaptăm continuu sistemele”
16:16 - Reguli importante pentru folosirea sigură a cardului pe internet
16:14 - AUR propune 10 proiecte „prioritare”. Printre ele, desființarea CNA şi a CNCD (VIDEO)
15:53 - Avertismentul lui Dumitru Chisăliță după plafonarea marjelor comerciale pe piața carburanților. Ce consecințe poate avea măsura propusă de Guvern
15:26 - China a surclasat Japonia la vânzările de autovehicule. Producătorii auto chinezi vând cel mai mult lanivel mondial
15:19 - Revoltă la pompă: Momentul în care un șofer a mers să-și achite plinul cu 3 găleți pline cu monede de 1 ban. Reacția casieriței (VIDEO)
15:02 - SONDAJ: Criza din Orientul Mijlociu apasă pe economia românească: firmele se pregătesc pentru scumpiri în lanț
14:59 - Un polițist de frontieră a fost mușcat de un suspect în timpul unei urmăriri la Sighetu Marmației