Leo Radvinsky, omul de afaceri care controla platforma OnlyFans, a murit la vârsta de 43 de ani, după o luptă îndelungată cu cancerul. Informația a fost confirmată de un reprezentant al companiei pentru publicația Daily Mail.

„Leo a trecut în neființă în liniște, după o lungă luptă cu cancerul”, a spus purtătorul de cuvânt. „Familia sa a cerut intimitate în această perioadă dificilă”, potrivit .

Dispariția sa a provocat un val de tristețe în rândul celor care au lucrat alături de el.

Ce avere avea omul de afaceri

Radvinsky, antreprenor de origine ucraineano-americană, deținea o avere estimată la 4,7 miliarde de dolari. Cea mai mare parte a veniturilor provenea din participația majoritară pe care o avea în OnlyFans, prin intermediul companiei Fenix International Limited.

Acesta ocupa funcția de director și era principalul acționar al platformei, fiind recunoscut și pentru investițiile sale în diverse proiecte și pentru activitățile filantropice.

Când a crescut averea lui Radvinsky

Averea netă a lui Radvinsky a crescut vertiginos în timpul pandemiei de , deoarece carantina i-a determinat pe utilizatori să apeleze la platforma sa online bazată pe abonament.

Platforma a atras creatori celebri, inclusiv Blac Chyna și Bella Thorne, care câștigau milioane pe lună postând conținut pentru fanii lor.

Deși a încasat sume uriașe de la companie, inclusiv 472 de milioane de dolari în dividende în 2023, Radvinsky ar fi încercat să vândă OnlyFans.

Surse din interior ar fi declarat că se chinuia să găsească un cumpărător, în ciuda profiturilor uriașe, deoarece conținutul său pornografic a limitat prețul la 2,4 miliarde de dolari.

Cum a ajuns OnlyFans o platformă globală de succes

În 2018, Leo Radvinsky a preluat controlul asupra OnlyFans de la familia Stokely din Regatul Unit. Sub conducerea sa, platforma a cunoscut o dezvoltare accelerată și a devenit un jucător major în industria conținutului online.

Datele arată că, în 2024, utilizatorii au cheltuit aproximativ 7,2 miliarde de dolari pe platformă. În același timp, între 2021 și 2025, Radvinsky a încasat dividende de aproximativ 1,8 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.

Cine a fost Leo Radvinsky, omul din spatele OnlyFans

Leo Radvinsky a fost o prezență discretă, dar extrem de influentă în mediul de business. Născut în fosta Uniune Sovietică și crescut în zona Chicago, acesta a devenit cunoscut la nivel internațional odată cu dezvoltarea platformei OnlyFans.

Modelul introdus de platformă, bazat pe abonamente și interacțiune directă între creatori și utilizatori, a schimbat radical modul în care funcționează industria conținutului pentru adulți online.

Radvinsky era cunoscut pentru faptul că era retras și locuia într-o vilă luxoasă în valoare de 4 milioane de dolari din Florida împreună cu soția sa.