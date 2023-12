Accident aviatic pe aeroportul din Tokyo. Două avioane cu aproape 500 de oameni la bord s-au ciocnit

Accident aviatic cu aproape 500 de oameni. Două avioane s-ar fi ciocnit pe o pistă a aeroportului Haneda din Tokyo, sâmbătă dimineață. Ca printr-o minune, nimeni nu a fost rănit în acest incident.

said its Bangkok-bound flight was on a taxiway preparing for takeoff when a winglet – a part at the tip of its plane’s right wing – collided with the rear of an Eva aircraft that was also on a taxiway. — Deccan Herald (@DeccanHerald)

Potrivit în avionul EVA Air se aflau 207 pasageri plus membrii echipajui, în timp ce alți 264 se aflau în aeronava Thai Airways.

Imaginile video surprinse pe aeroport arată că părți din una dintre aripile aeronavei thailandeze a fost smulsă și resturi de fuzelaj sunt împrăștiate pe pistă. Calea de rulare pe care s-a petrecut incidentul a fost închisă pentru desfășurarea anchetei.

2 planes bump into each other at Tokyo’s Haneda airport — MillenniumPost (@mpostdigital)

Cum s-ar fi petrecut accidentul aviatic?

Potrivit DeccanHerald, avionul ThaiAirways cu destinația Bangkok se afla pe calea de rulare și efectua manevre pentru decolare, când o parte din vârful aripii drepte a avionului a fost lovită de spatele unui avion Eva care se afla și el pe o cale de rulare.