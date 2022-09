Accident feroviar în Croația. Mai mulți pasageri au murit

Accident feroviar grav în Croația, în apropierea graniței cu Bosnia și Herțegovina. 3 persoane au fost găsite decedate la fața locului şi 11 au fost rănite vineri seara în coliziunea dintre un tren de pasageri şi un marfar în nord-estul țării.

Trains collide in Croatia, killing at least 3, injuring 11

