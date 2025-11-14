B1 Inregistrari!
Atac rusesc masiv asupra Kievului. O persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite

Selen Osmanoglu
14 nov. 2025, 09:06
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Explozii puternice
  3. Kremlinul, despre Ucraina
  4. Ce spune Dmitri Peskov

Un atac masiv rusesc cu drone și rachete a lovit Kievul, vineri dimineață. O persoană a decedat, iar alte 15 au fost rănite.

Ce s-a întâmplat

Serviciile de urgență ucrainene au anunțat un bilanț de „un mort și cel puțin 15 răniți în atacul rusesc” care a provocat pagube în opt din cele zece districte ale capitalei, conform Agerpres.

„Rușii atacă clădiri rezidențiale. Există multe clădiri înalte avariate în Kiev, în aproape fiecare district”, a declarat șeful administrației militare a orașului, Timur Tkacenko.

Explozii puternice

Jurnaliștii AFP au auzit explozii puternice în centrul orașului și au observat că sistemele de apărare aeriană au fost activate împotriva atacurilor cu drone și rachete.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, i-a îndemnat pe locuitori să se adăpostească. El a declarat că „forțele de apărare aeriană operează la Kiev”. Totodată, acesta a semnalat „un atac inamic masiv asupra capitalei”.

După atacuri, în mai multe cartiere au izbucnit incendii, și au fost mobilizate serviciile de salvare.

Kremlinul, despre Ucraina

Recent, Kremlinul a declarat că Ucraina va trebui să negocieze cu Rusia „mai devreme sau mai târziu” și a apreciat că pozițiile de negocierile ale Kievului se vor înrăutăți cu fiecare zi ce trece.

Pe de altă parte, Kievul spune că termenii Moscovei pentru a pune capăt războiului sunt inacceptabili și echivalează cu a-i cere să se predea.

Ce spune Dmitri Peskov

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut joi că Rusia rămâne deschisă unei reglementări politice și diplomatice și că dorește pace, însă, până atunci, Rusia va continua să lupte pentru a-și apăra propria securitate în beneficiul generațiilor viitoare.

„Partea ucraineană ar trebui să știe că mai devreme sau mai târziu va trebui să negocieze, însă de pe o poziție mult mai proastă. Poziția regimului de la Kiev se înrăutățește pe zi ce trece”, a afirmat Peskov

