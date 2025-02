O s-a produs marți dimineață în . Un pod în construcție s-a prăbuși provocând moartea a cel puțin trei persoane și rănirea altor șase, dintre care cinci sunt în stare gravă.

Accidentul tragic s-a produs pe un în localitatea Anseong, situată la aproximativ 70 de kilometri sud de capitala Seul. Mai multe structuri de oțel care susțineau construcția s-au prăbușit la scurtă vreme după ce au fost montate de o macara.

Grinzile de oțel, lungi de 50 de metri trebuiau să susțină un pod rutier. În urma prăbușirii acestora, cel puțin trei persoane, muncitori pe șantier, au murit, iar alte șase au fost rănite, conform informațiilor prezentate de autorități și preluate de agenţia de ştiri Yonhap.

Agenţia naţională de pompieri a comfirmat că accidentul de la Anseong s-a soldat cu trei morți și șase răniți dintre care cinci sunt în stare foarte gravă. Este vorba despre muncitori care lucrau sub pod, la o secțiune a drumului expres Seul-Sejong, și au fost prinși sub grinzile prăbușite.

O altă persoană este dată dispărută, salvatorii crezând că a fost îngropată sub dărâmături la faţa locului.

🚨 : Highway Overpass Collapse Near Anseong, South Korea Kills 3 Construction Workers, Injures 5

On February 24, 2025, a tragic incident unfolded near Anseong, South Korea, when a portion of a highway overpass under construction collapsed, claiming the lives of at least…

— PitunisWorld 🌎 (@ScMesab)