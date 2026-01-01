B1 Inregistrari!
Externe » Zelenski: „Acordul de pace este 90% gata". Ce se va întâmpla în următoarea perioadă

Zelenski: „Acordul de pace este 90% gata”. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă

01 ian. 2026, 12:15
Zelenski: „Acordul de pace este 90% gata”. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă
Volodimir Zelenski Sursa foto: b1tv.ro
Cuprins
  1. Acordul de pace dintre Ucraina și Rusia, pe masa discuțiilor dintre europeni și emisarii lui Trump
  2. Următoarele discuții care vor avea loc pe tema păcii din Ucraina

2026 pare să înceapă cu speranță, asta după ce Volodimir Zelenski a afirmat că acordul de pace dintre Ucraina și Rusia este „90% gata”. Președintele ucrainean și-a continuat declarați spunând că restul de 10% „conţine totul, de fapt”.

„Acordul de pace este 90% gata. Au mai rămas 10%. Aceşti 10% conţin totul, de fapt. Aceşti 10% vor determina soarta păcii, soarta Ucrainei şi a Europei”, a declarat liderul de la Kiev, miercuri, într-un mesaj video postat pe contul său de Telegram.

Acordul de pace dintre Ucraina și Rusia, pe masa discuțiilor dintre europeni și emisarii lui Trump

Tot miercuri, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu consilierii preşedintelui Donald Trump. La întrevedere au luat parte și reprezentanți europeni, mai exact consilieri de securitate naţională din Marea Britanie, Franţa şi Germania. Pe agenda discuțiilor s-a aflat acordul de pace dintre Ucraina și Rusia  și, mai specific, următorii pași care trebuie parcurși pentru încheierea acordului, a declarat emisarul special al SUA, Steve Witkoff, citat de Reuters.

„Ne-am concentrat asupra modului în care să facem ca discuţiile să avanseze în mod practic în cadrul procesului de pace al @POTUS, inclusiv consolidarea garanţiilor de securitate şi dezvoltarea unor mecanisme eficiente de prevenire a conflictelor pentru a contribui la încheierea războiului şi a ne asigura că acesta nu se va relua”, a declarat Witkoff într-o postare pe reţelele sociale.

La întâlnire au fost prezenți și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ginerele lui Trump, Jared Kushner, şi principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov.

Următoarele discuții care vor avea loc pe tema păcii din Ucraina

În următoarea perioadă vor avea loc mai multe întâlniri pe tema acordului de pace dintre Ucraina și Rusia. Potrivit lui Volodimir Zelenski, sâmbătă, ar urma să se întâlnească în Ucraina mai mulți consilieri de securitate naţională din cadrul „Coaliţiei Voinţei”. Aceiași oameni ar urma să se reunească și în Franța, pe 6 ianuarie, relatează Știrile ProTV.

„Coaliția voinței” este o grupare condusă de Marea Britanie şi Franţa, cu peste 30 de țări membre. Nu se știe, însă, reprezentanții căror state vor lua parte la discuțiile din Ucraina și Franța.

Recent, Volodimir Zelenski s-a întâlnit și cu Donald Trump, la Florida. După discuții, președintele ucrainean a afirmat că planul de pace propus de SUA a fost acceptat în proporție de 90%. Totuși, aspectele privind teritoriile și centrala nucleară de la Zaporojie rămân nerezolvate. Zelenski a mai precizat că a ajuns la un consens cu Donald Trump în privința garanțiilor de securitate.


