Activiștii pentru climă au vopsit în portocaliu Poarta Brandeburg din Berlin (VIDEO)

Activiștii pentru climă au vopsit cu spray de culoare portocalie și galbenă monumentul Poarta Brandeburg din Berlin, duminică, în încercarea de a convinge autoritățile să renunțe la utilizarea combustibililor fosili până în 2030, relatează .

Poliția germană spune că a fost vorba despre organizația cunoscută sub denumirea de „Last Generation” (Ultima generație) și cu au fost arestați toți cei 14 protestatari găsiți la fața locului.

NEW: Climate activists spray-painted the Brandenburg Gate in Berlin, Germany

