Actorul Mark Margolis a murit la 83 de ani / A fost cunoscut pentru rolul din „Breaking Bad”

Actorul Mark Margolis, cunoscut pentru interpetările sale din „Breaking Bad” și „Better Call Saul”, a murit la vârsta de 83 de ani.

Fiul său și directorul Knitting Factory Entertainment, actorul Morgan Margolis, a făcut tragicul anunț în ceea ce privește decesul actorului.

Potrivit fiului său, actorul Mark Margolis a decedat la Spitalul Sinai din New York suferind de o boală cu care se confruntă de mai mulți ani, conform .

Aos 83 anos, morreu o ator Mark Margolis, indicado ao Emmy por interpretar o chefe do cartel Hector Salamanca em ‘Breaking Bad’ e Better Call Saul’. A notícia foi confirmada pelo filho do artista, o também ator e CEO da Knitting Factory Entertainment,

— MSN Brasil (@portalMSN)