Serviciul Secret din SUA a destructurat o rețea de dispozitive sofisticate din zona New York-ului, care reprezenta o amenințare serioasă pentru oficiali înaintea unei reuniuni a Adunării Generale a ONU care săptămâna aceasta.

Cum funcționa complotul care urmărea blocarea Adunării Generale a ONU

Dispozitivele erau „concentrate” pe o rază de 56 de kilometri de întâlnirea de marți, unde președintele american Donald Trump urmează să susțină un discurs.

Analizele preliminare au descoperit că aceste comunicații celulare erau între „actori amenințători din statul-națiune și persoane cunoscute de forțele de ordine federale”.

Peste 300 de servere SIM și 100.000 de cartele SIM au fost confiscate pentru a opri amenințarea iminentă la adresa operațiunilor de protecție. Se spune că o rețea este capabilă să trimită 30.000.000 de mesaje text pe minut.

Expertul în securitate internațională Will Geddes a declarat pentru Metro că el crede că atacul planificat a fost probabil un atac de tip „Distributed Denial of Service” (DDOS).

„Un DDOS este un mijloc de a bloca rețeaua atât de mult încât, literalmente, niciunul dintre telefoanele mobile nu ar putea funcționa”, a explicat Geddes, potrivit .

„Dacă eliminați rețeaua, acest lucru elimină posibilitatea persoanelor de a suna sub constrângere, pentru un incendiu, o infracțiune sau orice altceva. Perturbă comunicațiile publicului larg cu serviciile de urgență, inclusiv cu poliția.

Poliția își administrează propria rețea radio pentru a comunica între ele, dar cu un DDOS, oamenii nu ar putea raporta nicio urgență, ceea ce ar putea provoca haos în sine.

Cine sunt autorii atacului cibernetic

Dacă în spatele acesteia există actori amenințători statali, care ar putea fie să atace undeva, să declanșeze dispozitive sau să declanșeze momeli pentru a atrage serviciile de urgență în zone în mod inutil. Acest lucru ar provoca un haos neplăcut.”

Hardware-ul era folosit pentru a „efectua multiple amenințări legate de telecomunicații îndreptate împotriva unor înalți oficiali ai guvernului SUA”.

Geddes a declarat pentru Metro că el crede că actorul statal străin din spatele acestui complot este unul dintre cei trei „suspecți obișnuiți”: Rusia, China sau Iranul.

Geddes a spus că nu crede că Israelul se află în spatele complotului: „Nu-mi pot imagina că Israelul desfășoară o operațiune ca aceasta asupra unui stat prieten.” „Israelul se bazează prea mult pe Statele Unite ca partener.”

„În ceea ce privește seturile de abilități pentru a putea face acest lucru, nu este extrem de complicat – este ca și cum ai folosi o fermă de boți pentru a ataca un furnizor de servicii de internet sau pentru a face un atac DDOS asupra unui site web pe care hackerii l-ar putea face”, a adăugat el.

„Atacurile DDOS sunt destul de frecvente, dar acest tip de supraîncărcare a datelor și a semnalelor de telefonie mobilă ar fi putut fi destul de catastrofal.

De ce este îngrijorător atacul cibernetic

Adunarea ONU este oarecum izolată pe malul apei. Deci, excluzând acea parte a Manhattanului, ar fi la fel ca ceea ce s-a întâmplat după 11 septembrie, când toate comunicațiile de telefonie mobilă au căzut.”

Geddes a speculat că actorul din spatele acestei tentative probabil o programa pentru momentul în care evenimentul începea, ca o „tactică de izolare” – sau, un precursor al unui atac mai amplu.

„Există șanse mari ca aceasta să fi vizat fie această reuniune anume a adunării, fie să fie o pregătire, o repetiție, ceea ce mă îndoiesc. Pare a fi primul fel de «domino» care cade”, a adăugat el. „Aceasta nu este o metodă de atac complet nouă, dar este una foarte, foarte îngrijorătoare.”