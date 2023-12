Aeroporturi închise din cauza zăpezilor masive în Germania și Scoția

Ninsorile abundente din sudul Germaniei, au dus la bloacarea activității pe aeroportul din Munchen. Aproximativ 320 de curse au fost anulate sâmbătă, iar călătorii se confruntă cu incertitudini de condițiile meteorologice nefavorabile.

După ce inițial au anunțat oprirea traficului aerian până la ora 12:00 sâmbătă, aeroportul a anunțat ulterior că zborurile vor fi anulate până la ora 06:00 duminică. Alte aeroporturi din regiune, inclusiv orașul Zurich anunță întârzieri și anulări cauzate de condițiile meteorologice. Zborurile sunt suspendate și pe Aeroportul Glasgow din Scoția, din aceleași motive.

Glasgow 🇬🇧 & Munich Airport 🇩🇪have closed today morning due to poor weather conditions and snow, causing chaotic delays and cancellations

— Planeopedia (@planeopedia)