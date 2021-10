Afganistan: ISIS a revendicat sângerosul atac terorist de la moscheea din Kandahar (VIDEO)

Atenatul sinucigaş care a avut loc vineri într-o moschee şiită din Afganistan a fost revenidicată de ISIS. În urma incidentului sângeros, 41 de credincioși au murit și alți 70 au fost grav răniți.

Mai multe explozii au vizat Moscheea Fatemieh din centrul Kandaharului. Conform unui paznic al lăcaşului de cult, două persoane au intrat în moschee şi au deschis focul asupra gărzilor care asigurau paza, care au tras la rândul lor. Unul din atacatori s-a aruncat în aer în moschee, urmat de alţi doi, dintre care unul în exteriorul moscheii, scrie AFP.

„Primul atacator sinucigaş şi-a detonat jacheta explozivă într-un hol al moscheii, în timp ce al doilea atacator sinucigaş şi-a detonat jacheta explozivă în centrul moscheii”, se arată într-un comunicat oficial.

Acesta este primul atac al grupării Stat Islamic în Kandahar. Un alt atac terorist soldat cu victime a avut loc la începutul lunii octombrie asupra unei moschei şiite din Kunduz. Ambele au fost revendicate de organizaţia jihadistă Stat Islamic.

A powerful bomb blast has ripped through a #Shia mosque in #Kandahar moments ago. Many casualties feared. No group has claimed responsibility yet but looks like the handiwork of #ISIS. It comes days after the bombing of a Shia mosque in #Kunduz that killed over 150. pic.twitter.com/Byk73EhpwP

— Syed Zafar Mehdi (@mehdizafar) October 15, 2021