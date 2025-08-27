B1 Inregistrari!
Alegeri parlamentare în Moldova. Comisia Electorală a validat lista partidelor care pot participa la scrutin

Alegeri parlamentare în Moldova. Comisia Electorală a validat lista partidelor care pot participa la scrutin

Adrian Teampău
27 aug. 2025, 12:02
Alegeri parlamentare în Moldova. Comisia Electorală a validat lista partidelor care pot participa la scrutin
Foto: Inquam Photos / George Călin

Un număr de 21 de formațiuni politice vor participa la alegerile parlamentare din Republica Moldov, ce vor fi organizate la finalul lunii viitoare, pe 28 septembrie. Comisia Electorală Centrală a validat candidaturile.

Cuprins:

  • Ce decizie au luat autoritățile electorale moldovene
  • Ce alte partide vor participa la alegerile parlamentare
  • Maia Sandu își propune aderarea la UE

Ce decizie au luat autoritățile electorale moldovene

Autoritățile electorale din Republica Moldova au finalizat procesul de înregistrare a partidelor și a alianțelor politice care vor patrticipa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acest scrutin este foarte important, pentru Moldova, din perspectiva viitorului țării, în contextul calendarului de aderare la Uniunea Europeană.

Președintele Moldovei, Maia Sandu, și-a anunțat intenția de a îndeplini condițiile de aderare pentru ca țara sa să devină membră a UE undeva în 2023, conform Reuters.

În acest context, Comisia Electorală Centrală a emis o listă cu 21 de participanţi care vor fi autorizați să participe la scrutinul din luna septembrie.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), care o susţine pe preşedinta Maia Sandu, deține majoritatea parlamentară cu 61 din cei 101 membri. Potrivit unui sondaj de opinie, de săptămâna trecută, la alegerile de luna viitoare partidul va pierde în jur de 20 de parlamenari. PAS ar putea obține cel mult 41 de mandate, insuficiente pentru a forma o majoritate.

Ce alte partide vor participa la alegeri

Dintre celelalte 20 de partide şi alianţe înregistrate de Comisia Electorală, două au un sprijin larg din partea alegătorilor. Este vorba despre Blocul Patriotic, ce include socialiştii şi comuniştii care doresc înghețarea procesului de aderare la UE și legături mai aproapiate cu Rusia lui Vladimir Putin. Această organizație este este creditată cu 36 de locuri în parlament.

O altă alianță electorală, Blocul Alternativa acuzat de guvern că ascunde o agendă pro-Kremlin, ar urma să obţină 13 locuri. Între liderii Alternativei, se numără, fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, un beneficiar al calității de cetățean UE, dar un susținător fervent al dictaturii lui Putin pe care ar dori-o instaurată în propria țară.

Anul trecut, la alegerile prezidențiale, el a pierdut în fața Maiei Sandu care a câștigat cu un avans de 10 puncte procentuale. Chiar și așa candidata pro-UE a trebuit să se bazeze pe voturile cetățenilor din străinătate Un referendum a confirmat campania sa de aderare la UE, a obținut puţin peste 50% din voturi.

Maia Sandu își propune aderarea la UE

Maia Sandu este o susținătoare a Ucrainei și o critică înverșunată a Rusiei în războiul care a început după invazia din februarie 2022. Totodată, președinta Republicii Moldova este hotărâtă să-și ducă țara în Uniunea Europeană, ceea ce ar transforma complet situația și ar reduce influența rusă. La o recepție organizată cu ocazia aniversării Zilei Independenţei a Republicii Moldova (27 august 1991) ea a spus că drumul către Uniunea Europeană este ireversibil.

„Ne îndreptăm decisiv către a deveni stat membru la finalul deceniului. Avem şansa istorică de a deveni parte a celui mai sigur şi mai prosper spaţiu de pace, libertate şi justiţie”, a subliniat Maia Sandu.

De altfel, trei dintre cei mai importanți lideri europeni sunt așteptați la Chișinău, miercuri, 27 august, la evenimentele dedicate Independenței. Este vorba despre preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk.

