Aleksandr Lukașenko a vizitat o bază militară din Belarus în care sunt staționate trupe ruse (FOTO)

Președintele bielorus Aleksandr Lukașenko a efectuat o vizită la o bază militară în care sunt staționate trupe ruse, a anunțat vineri Ministerul apărării de la Minsk, potrivit .

În cadrul întâlnirii, liderul bielorus și un reprezentant al armatei ruse – al cărui nume nu a fost dezvăluit – au discutat despre exercițiile militare comune ale celor două țări, a mai precizat Minskul.

