Alertă sanitară la Londra: Două persoane au fost testate pozitiv cu variola maimuței

Două persoane au fost diagnosticate cu o teribila boală supranumită „variola maimuței”, sâmbătă, la Londra, au anuntat autoritățile brtanice, potrivit .

Focarul a fost înregistrat după ce o persoană venită recent din Nigeria a fost testată pozitiv. Cei doi bolnavi locuiesc în aceeași gospodărie și nu au intrat în contact cu pasagerul diagnosticat anterior. Infecția virală este similară cu varicela umană și provoacă, de obicei, o boală ușoară, însă majoritatea bolnavilor au nevoie de săptămâni întregi de recuperare. Una dintre ultimele persoane infectată este spitalizată, iar cea de-a doua se izolează și nu necesită tratament în spital, a transmis UKHSA.

