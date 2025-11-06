B1 Inregistrari!
Alex Soros, fiul filantropului miliardar George Soros, salută alegerea lui Zohran Mamdani în New York: „Sunt atât de mândru să fiu newyorkez!”

Ana Maria
06 nov. 2025, 14:51
Sursa foto: X / @Alex Soros
Cuprins
  1. Cine e Alex Soros
  2. De ce nu e o surpriză sprijinul lui Alex Soros pentru Mamdani
  3. De ce i-a criticat Donald Trump pe Soros și pe Mamdani

Alex Soros, fiul filantropului miliardar George Soros, a reacționat la scurt timp după ce Zohran Mamdani a fost ales primul primar musulman al New York-ului.

Alex a publicat o fotografie în care stă lângă Zohran Mamdani, într-un penthouse. Fiul lui Soros a scris următorul mesaj, după ce Zohran Mamdani a fost ales: „Visul american continuă!”

„Sunt atât de mândru să fiu newyorkez!”a scris Alex Soros pe X. „Felicitări, domnule primar Zohran Mamdani.”, a mai adăugat acesta.

Cine e Alex Soros

Alex Soros este fiul fondatorului Open Society Foundations, Geroge Soros, care a contribuit la finanțarea campaniilor de stânga, de la procurori districtuali până la alegeri federale. Alex Soros i-a succedat tatălui său în funcția de președinte al consiliului de administrație al uriașei organizații non-profit în valoare de 25 de miliarde de dolari în 2022.

La câteva ore după postarea sa, Mamdani a apărut în emisiunea „Good Morning America” de pe ABC, unde a declarat: „Cred că trebuie să creșteți impozitele pentru top 1% cei mai bogați newyorkezi”.

De ce nu e o surpriză sprijinul lui Alex Soros pentru Mamdani

Sprijinul lui Alex pentru Mamdani nu este o surpriză, întrucât Open Society Foundations ar fi donat 37 de milioane de dolari în ultimul deceniu unor grupuri de stânga care au promovat în cele din urmă nominalizarea lui Mamdani în acest an, cum ar fi Partidul Familiilor Muncitoare, a relatat New York Post în iulie, potrivit Fox News.

„Am fost mândru să susțin și să votez pentru candidatul democrat la primărie”, a declarat Soros pentru The New York Times, într-o declarație trimisă prin e-mail în ziua alegerilor.

De ce i-a criticat Donald Trump pe Soros și pe Mamdani

Sprijinul lui Alex Soros pentru Mamdani vine în contextul în care președintele Donald Trump l-a criticat pe Mamdani numindu-l „comunist”. Trump a criticat, de asemenea, familia Soros pentru donațiile făcute către diverse cauze și candidați de stânga, solicitând inclusiv anchete asupra lui George și Alex Soros.

„Soros și grupul său de psihopați au provocat mari daune țării noastre! Printre aceștia se numără și prietenii săi nebuni de pe Coasta de Vest. Fiți atenți, vă urmărim!”, a scris Trump pe Truth Social, în luna august.

