„Am găsit un bărbat ascuns sub patul meu”. O femeie a povestit îngrozită cum un individ a locuit timp de patru luni în casa ei, fără ca ea să știe. Ce au mai descoperit polițiștii (VIDEO)

O femeie a fost șocată când a aflat ce se ascundea ei. Aceasta a găsit un bărbat, care statea acolo de vreo patru luni.

Femeia a publicat un video pe TikTok în care a explicat totul.

Ea a dezvăluit că și-a cumpărat prima casă la vârsta de 26 de ani și a locuit cu cei doi copii ai ei. Dat fiind faptul că lucra în jur de 80-90 de ore pe săptămână și uneori își petrecea și câteva nopți acasă la părinții ei, care o ajutau cu îngrijirea celor mici, nu a putut să își dea seama că, de fapt, în casa ei mai locuiește un străin, informează .

Într-o dimineață, după ce a revenit acasă, a vrut să doarmă și ea puțin, dar a început să audă niște zgomote ciudate.

„Aud un zgomot și mi-am spus: „Acela trebuie să fie un șoarece”. Mă aplec peste marginea patului. Văd blugi albaștri și șosete negre ieșind de sub pat”, a povestit ea.

Femeia, șocată de ce a văzut, a ieșit imediat din casă, a sărit în mașină și a sunat la poliție. În acel moment, l-a văzut din nou pe individ, care ieșea din casă.

„Îl văd pe tipul pe care l-am angajat să-mi tundă gazonul că iese pe ușa din față”, a mai povestit femeia.

La fața locului a ajuns și poliția, iar după o verificare mai atentă asupra locuinței, ea observat mai multe detalii, inclusiv vase uzate și obiecte lipsă.

„El a recunoscut că a locuit în casa mea timp de patru luni. A intrat prin efracție când am fost plecată și îmi folosea dușul, se juca pe PlayStation-ul copilului meu, îmi mânca mâncarea”, a mai spus femeia.

I have told the story before, but it took me a lot longer so here is the