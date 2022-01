Ambasadoarea Franţei: Nu este cazul ca, la Paris, România să fie văzută ca noua Europă

Ambasadoarea Franţei la Bucureşti, Laurence Auer, a declarat, vineri, în cadrul unei dezbateri, că ”nu este cazul ca, la Paris, România să fie văzută ca noua Europă”, transmite Agerpres.

Ea a participat online la dezbaterea „Cealaltă Europă? Rezilienţă şi asertivitate în regiunea noastră” – o conferinţă internaţională organizată de către Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, cu sprijinul Fundaţiei „Black Sea Trust for Regional Cooperation”.

„Mă bucur că m-aţi invitat să vorbesc de ‘cealaltă Europă’. Împărtăşesc complet viziunea dumneavoastră că nu este cazul ca, la Paris, de exemplu, România să fie văzută ca noua Europă. Nu trebuie să fie văzută ca o ţară nou-venită. Celebrăm 15 ani de când România a aderat la UE şi sper să schimbăm, în timpul preşedinţiei franceze (a Consiliului UE – n.r.), în contextul efortului mare pentru pregătirea acesteia, imaginea pe care România o are în Franţa”, a spus Auer.

De asemenea, și Alina Inayeh, director al Black Sea Trust for Regional Cooperation of the German Marshall Fund of the United States, a comentat pe baza recentelor polarizări din spaţiul european.

„Văd această polarizare nu doar când este vorba de Europa liberală versus Europa iliberală, văd dihotomia aceasta şi atunci când este vorba de Europa care este protejată de NATO şi UE, căci este parte din NATO şi UE şi Europa care nu este încă parte din NATO şi UE”, a adăugat ea.

Consilierul prezidenţial Luminiţa Odobescu a vorbit inclusiv despre rolul României în regiune.

„Din punctul nostru de vedere, România va rămâne o ancoră a stabilităţii, promotoare a integrării regionale mai strânse, a consolidării rezilienţei, a apărării valorilor democratice atât domestic, cât şi regional. Vom susţine fără ezitare preşedinţia franceză, care este dedicată acestor scopuri”, a afirmat oficialul român.