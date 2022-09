Ambasadorul Marii Britanii: Majestatea Sa, Regina, cunoştea profund România. Regele Charles al III-lea e un mare prieten al României şi vine aici de câte ori poate (FOTO)

Trecerea în neființă a Reginei Elisabeta a II – a e un moment de tristeţe nu doar în Regatul Unit, ci și în alte țări, a spus Andrew Noble, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, care s-a arătat emoționat de mesajele de condoleanţe primite din partea oficialilor români.

Acesta a mai spus că moartea unui monarh „e un moment tulburător, care tulbură structura ţării, starea de spirit a unei ţări”.

Noble a mai precizat că regina cunoştea profund România, iar , e „un

Ambasadorul Andrew Noble, despre trecerea în neființă a Reginei Elisabeta a II – a

„Acesta este un moment de tristeţe nu doar în Regatul Unit, ci şi în alte ţări în care Regina a fost şef de stat. Şi în Commonwealth şi în, aşa cum am simţit eu, ţări care nu fac parte din familia britanică tradiţională şi am primit multe mesaje foarte afectuoase de la colegi români, persoane din Guvern şi colegi diplomaţi şi am fost foarte emoţionat de mesajele pe care le-am primit.

Moartea unui monarh este, evident, un moment tulburător, tulbură structura ţării, starea de spirit a unei ţări. Dar cât de mare este acest impact atunci când trecerea în nefiinţă a unui monarh are loc în anul în care celebrăm Jubileul de Platină” a spus Andrew Noble, citat de

În opinia sa, faptul că regina a murit în anul în care au fost celebrați 70 de ani de domnie a sa „explică şocul profund şi tristeţea pe care oamenii le simt peste tot”.

Ambasadorul Mari Britanii: Regina cunoştea profund România

„Pentru noi, care am întâlnit-o pe Regină şi am vorbit cu ea, acest moment este resimţit ca o pierdere foarte personală. Regina cunoştea profund România şi avea relaţii de familie foarte apropiate cu Familia Regală română, iar acest lucru a consolidat legăturile dintre ţările noastre într-un mod foarte clar”, a mai spus diplomatul.

Totodată, acesta a amintit că Regele Charles al III-lea este „un mare prieten al României, cunoaşte ţara bine şi vine aici de câte ori poate”.

„Aceasta va rămâne o legătură puternică între ţările noastre şi sper că românii de pretutindeni să trăiască ceea ce cred că simt cetăţenii britanici: este o zi foarte tristă. Majestatea Sa, Regina, ne va lipsi, dar este şi începutul domniei Regelui Charles al III-lea, iar acesta este un moment de speranţă”, a mai declarat ambasadorul Marii Britanii.