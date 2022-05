Ambasadorul Rusiei în Polonia, stropit cu vopsea roșie în timpul depunerii de flori la cimitirul soldaților sovietici (VIDEO)

Serghei Andreev, ambasadorul Rusiei în Polonia, a fost stropit cu vopsea roșie, luni, când încerca să depună flori la un monument al soldaților sovietici din această țară.

Andreev a fost întâmpinat de mai mulți polonezi la cimitirul memorial al soldaților sovietici. El nu a mai reușit să depună coroana de flori și a fost nevoie de intervenția poliției pentru a putea pleca în siguranță.

