Amenințare cu bomba într-un care a fost deviat la Roma și a aterizat pe aeroportul Fiumicino. Este vorba despre o cursă de pasageri care zbura de la New York la New Delhi.

Zborul AA 292 al American Airlines a fost deviat spre Roma în urma unei ameninţări cu . Aparatul a aterizat pe aeroportul Fiumicino din capitala italiană, după cum relatează AFP, Reuters şi ANSA.

Aparatul Boeing avea 199 de pasageri la bord și a decolat de la New York cu destinația New Delhi. În urma unei amenințări cu bomba aparatul a fost nevoit să-și schimbe ruta de zbor și să aterizeze în capitala Italiei. Pasagerii au fost debarcaţi şi au primit asistenţă, au anunțat oficialii aeroportului.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, aeronava se afla deasupra Mării Caspice când i s-a cerut să schimbe ruta. În timpul zborului către Fiumicino, cursa aviatică a fost însoţită de două avioane ale Forţelor aeriene italiene.

„Poliţia efectuează verificările prevăzute de protocolul aeroportuar”, au menţionat sursele.

Acestea au adăugat că aterizarea neprevăzută nu a afectat funcţionarea aeroportului.

American Airlines Flight AA292 from New York (JFK) to New Delhi (DEL) diverts to Rome due to a reported threat. Eurofighter jets escort the aircraft as it nears the airport.

— Socrates (@goloko777)