Acasa » Externe » Lovitură pentru cei care merg în concediu în Grecia. Amenzile pentru șoferi ajung până la 8.000 de euro

George Lupu
12 aug. 2025, 20:34
Sursă foto: Pixabay

Amenzi usturătoare pentru șoferi în Grecia! Guvernul de la Atena va introduce, din septembrie, un set de măsuri mai dure pentru șoferii care încalcă regulile de circulație, aplicabile atât turiștilor, cât și localnicilor.

Decizia vine pe fondul statisticilor îngrijorătoare: țara ocupă locul șapte în Uniunea Europeană la numărul de decese în accidente rutiere.

Amenzi progresive în Grecia

Noul cod rutier prevede amenzi progresive în Grecia pentru șoferi care repetă abaterile. De exemplu, folosirea telefonului mobil la volan va fi sancționată, la prima abatere, cu 350 de euro amendă și suspendarea permisului pentru 30 de zile.

La a doua abatere, amenda urcă la 1.000 de euro, iar permisul va fi retras timp de 180 de zile. O a treia abatere atrage o amendă de 2.000 de euro și suspendarea permisului pentru un an.

Șoferii care provoacă un accident riscă amenzi între 2.000 și 4.000 de euro și suspendarea permisului între patru și opt ani, în funcție de gravitatea și recidiva faptei. În cazurile în care accidentul este cauzat în timp ce șoferul folosea telefonul mobil, pedepsele pot include închisoarea: până la 10 ani pentru vătămare corporală gravă, între 10 și 20 de ani pentru un accident mortal și chiar detenție pe viață dacă sunt mai multe victime, potirvit spynews.

Pedepse mari pentru viteză și curse ilegale

Amenzile cresc și pentru depășirea vitezei legale sau participarea la curse neautorizate. Prima abatere va fi sancționată cu 2.000 de euro și retragerea permisului pentru un an. La a doua faptă, amenda ajunge la 4.000 de euro, iar permisul este suspendat pentru doi ani. O a treia abatere aduce o amendă de 8.000 de euro și retragerea permisului pentru patru ani.

Autoritățile elene speră ca aceste măsuri să reducă numărul accidentelor și să descurajeze comportamentele periculoase în trafic.

Grecia are sancțiuni drastice pentru neregulile din trafic

Turiștii sunt sfătuiți să se informeze cu atențieatunci când circulă cu propria mașină prin Grecia, pentru că sancțiunile pot fi foarte dure. De exemplu, poliția greacă a confiscat mașina unor persoane din Serbia, deoarece copilul lor „a ieșit” prin trapă în timp ce conducea, potrivit blic.rs.

La ieșirea din Grecia, o cameră de supraveghere a înregistrat un copil care „a ieșit” prin trapă. Polițiștii greci le-au confiscat mașina timp de șase luni.

“Prietenii ne-au scris un mesaj pentru a ne avertiza. Atenție, sunt amenzi pentru tot felul de lucruri” – scrie pagina de Instagram menționată anterior.

După cum adaugă familia sancționată, după ce mașinile cunoștințelor lor au fost confiscate, au fost nevoiți să meargă la casa unui prieten și să se întoarcă acasă, în timp ce toată această situație neplăcută se întâmpla la ieșirea din Grecia.

„S-au săturat. Aveți grijă”, se încheie avertismentul.

