Amiralul rus Igor Osipov ar fi murit la bordul navei Moskva

Amiralul rus Igov Osipov ar fi decedat în timpul scufundării navei Moskva, lovită de rachetele ucrainene de apărare de coastă, afirmă Serviciile Secrete Ucrainene, potrivit Osipov nu a mai apărut în public de la incident, iar zvonurile s-au intensificat după ce militarul a lipsit de la parada din Piața Roșie de Ziua Victoriei.

Prezența acestui a fost confirmată la bordul navei în momentul incidentului, însă nu se știe dacă a scăpat cu viață. Inițial sursele ucrainene au susținut că amiralul ar fi fost arestat, în timp ce alte rapoarte au sugerat că acesta a fost suspendat din funcție. Oficial, pe nava rusească a murit o singură persoană, însă, neoficial se știe că mai mulți membri ai echipajului și-au pierdut viața.

Niciuna dintre cele două teorii nu a fost confirmată de Moscova, dar oficialii ruși au transmis că bărbatul nu își dorește să apară în public după pierderea navei.

„Bineînțeles că nu are chef de rețele de socializare și de felicitări, dar sunt sigur că el și oamenii noștri din Marea Neagră simt sprijinul nostru”, au declarat oficialii rusi pentru jurnaliști.

Any news from admiral Igor Osipov?

Did he die in the explosion, or he’s still alive and wishing he had died?

— Tioduro 🇧🇬🇺🇦 (@SomniNaut)