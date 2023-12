Anca Dragu, noua guvernatoare a Băncii Naționale din R. Moldova: Trebuie să asigurăm independență și integritate. Banca centrală trebuie să sprijine efortul celorlalte instituții în pacursul european (VIDEO)

Banca Națională a Moldovei trebuie să sprijine efortul celorlalte instituții în parcursul european al țării, a declarat , Anca Dragu, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru.

Anca Dragu (USR), pe B1 TV, după ce a devenit guvernatoare a Băncii Naționale din R. Moldova

Întrebată care sunt planurile ei în noua funcție, guvernatoarea BNM a explicat: „Deja am intrat în pâine, ca să spun așa, am preluat funcția. După numirea de la parlament, m-am dus la sediul Băncii Naționale a Moldovei și am avut o primă întâlnire cu o parte din conducerea executivă a băncii. Mâine dimineață, la 9 și jumătate, începem noi discuții, pentru că trebuie să ne asigurăm că finalul de an este în linie, să zic așa, și că avem bugetul pentru anul 2024”.

Despre intențiile mele, ca guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, sunt foarte simple, trebuie să asigurăm independență și integritate, trebuie să transmitem mediului de afaceri, cetățenilor, partenerilor europeni că trebuie să aibă încredere în sistemul bancar moldovenesc, în Banca Națională a Republicii Moldova, și că așteptăm investițiile cât mai multe”, a adăugat Anca Dragu.

„Moldova este într-un proces de convergență care trebuie să fie unul accelerat și să nu uităm că Republica Moldova a început deja negocierile pentru a deveni membru al Uniunii Europene, deci rolul băncii centrale este unul foarte important și trebuie să sprijine eforturile tuturor celorlalte instituții în acest parcurs european”, a subliniat ea.