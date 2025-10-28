Gigantul Amazon a anunțat o nouă rundă de masive, care vizează aproximativ 14.000 de posturi de birou la nivel global. Decizia face parte dintr-un plan mai amplu de eficientizare, pe fondul investițiilor accelerate în domeniul inteligenței artificiale.

De ce renunță Amazon la mii de angajați

Compania americană trece printr-o perioadă de transformare profundă, odată cu integrarea sistemelor bazate pe inteligență artificială în aproape toate departamentele.

Potrivit Beth Galetti, vicepreședinte Amazon responsabil cu resursele umane și tehnologia, aceste reduceri fac parte dintr-un proces de reorganizare menit să crească eficiența internă.

„Reducerea posturilor pe care o anunțăm astăzi face parte din eforturile noastre continue de a deveni mai puternici, reducând birocrația, eliminând niveluri ierarhice și realocând resursele”, a declarat Galetti într-un comunicat oficial publicat pe site-ul companiei, informează

Ea a precizat, de asemenea, că anumite departamente vor fi restrânse, în timp ce altele vor continua să recruteze personal nou. Totuși, la nivel general, se estimează o scădere de aproximativ 14.000 de posturi de birou.

Care sunt departamentele afectate

Potrivit presei americane, noile disponibilizări vizează în principal funcțiile-suport și posturile de management, din zone precum publicitate, resurse umane sau strategie corporativă.

Amazon are în prezent peste 1,5 milioane de angajați la nivel mondial, dintre care aproximativ 350.000 lucrează în birouri.

Reprezentanții companiei au subliniat că personalul din depozite nu va fi afectat de aceste măsuri, întrucât este esențial pentru activitatea de zi cu zi.

Vor urma și alte concedieri?

Beth Galetti a sugerat că aceasta este doar prima etapă dintr-un proces mai amplu, care se va întinde până în anul 2026.

„Vom continua să recrutăm în domenii strategice esențiale, identificând totodată alte oportunități de optimizare, creștere a responsabilității și îmbunătățire a eficienței”, a explicat reprezentanta Amazon.

Cum justifică Amazon aceste decizii

Compania vede în inteligența artificială o tehnologie revoluționară, capabilă să transforme modul în care operează toate marile corporații.

„Trebuie să avem în vedere că lumea se schimbă rapid. Această generație de inteligență artificială este cea mai transformatoare tehnologie de la apariția Internetului și permite companiilor să inoveze mult mai rapid decât înainte”, a mai spus Galetti.

Ce a transmis anterior CEO-ul Andy Jassy

Directorul general al Amazon, Andy Jassy, anunțase încă din luna iunie că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale generative va duce, „în următorii ani, la o reducere a numărului de posturi de birou”.

Anunțul de acum confirmă, așadar, planurile prezentate în vară, în contextul competiției acerbe dintre marile companii de tehnologie pentru integrarea AI în operațiunile lor.