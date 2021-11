Criza migranților se adâncește. Trupele lui Lukașenko avansează pe teritoriul polonez, iar riscul unei escalade militare e tot mai mare: „Polonia este hotărâtă să apere frontierele externe ale UE”

Trupele lui Aleksandr Lukașenko avansează pe teritoriul Poloniei, iar riscul unei escalade militare este în creștere, relatează publicația germană Bild, care invocă informații obținute din cercurile guvernamentale de la Berlin și Bruxelles.

„Polonia este hotărâtă să-şi protejeze propriile frontiere şi frontierele externe ale UE”, a fost mesajul transmis de Ministerul polonez al afacerilor externe.

Din cauza situației tensionate, cancelarul federal german Angela Merkel l-a îndemnat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, să intervină în conflictul iscat la granița belaruso-poloneză pentru a pune capăt ”instrumentalizării migranţilor de către regimul din Belarus”, arată AFP și Reuters, citate de către Agerpres.

În timpul convorbirii telefonice dintre Angela Merkel și Vladimir Putin aceasta a declarat că este „inacceptabilă instrumentalizarea migranţilor” de la frontiera celor două țări.

Recent, Rusia a acuzat miercuri Uniunea Europeană pentru criza migranților de la granița dintre Belarus și Polonia, spunând că încearcă să „strângă” Belarusul cu planuri de a închide o parte a frontierei și îndemnând-o să discute direct cu Minsk. Ca răspuns, Moscova a transmis un alt semnal de sprijin pentru aliatul său, Belarus, trimițând două avioane bombardiere strategice pentru a patrula spațiul aerian din Belarus.

În urma convorbirii telefonice dintre Vladimir Putin și Angela Merkel, acesta i-a sugerat lui Merkel că ar fi mai bine ca țările membre UE să discute direct cu oficialitățile de la Misk, pe fondul rezolvării crizei refugiaților.

În acest moment, la frontiera belarusă, mii de refugiați sunt blocați pentru a intra în Polonia, iar ambele tabere au desfășurat trupe de-a lungul granițelor.

Potrivit polițiștilor de frontieră spun că incidentul a avut loc în apropierea satelor Bialowieza și Krynki. În general, câteva zeci de migranți au reușit să pătrundă. Unii dintre ei au fost returnați pe teritoriul Belarusului, în timp ce alții sunt încă în libertate.

Situația rămâne calmă în tabăra de migranți de lângă punctul de trecere a frontierei Kuznica-Bruzhi, unde sunt cazați în prezent câteva sute de refugiați.

Uniunea Europeană a declarat marți că monitorizează 20 de țări, inclusiv Rusia, pentru posibilul rol al acestora în transportul migranților către Belarus, pe care Bruxelles-ul o acuză că orchestrează afluxul de migranți la frontierele sale externe.

Au fost luate măsuri împotriva a 13 națiuni de unde se spune că zborurile ar fi transportat migranți la Minsk.

Un purtător de cuvânt al diplomatului-șef al UE, Josep Borrell, a declarat că Moscova se află pe „radarul său”, iar Bruxelles-ul evaluează informațiile și datele despre zborurile din Rusia și posibilele lor implicații.

Ok, this is the most disturbing border video I’ve seen so far. Lukashenko’s armed thugs dressed like ISIS militants are quite literally pushing women and children over the Polish border fence and forming a human shield to prevent them from returning to Belarus. Please RT! pic.twitter.com/WzvpLmHzhz

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 7, 2021