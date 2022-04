Anonymous au publicat datele unei companii deținute de Ministerul rus al Apărării

Grupul de hackeri Anonymous a lansat un nou atac asupra bazelor de date rusești. De data aceasta, specialiștii au spart baza Direcției Principale pentru Aranjarea Trupelor și Inginerie Civilă, care aparține Ministerului Apărării al Federației Ruse.

Hackerii au raportat acest lucru pe pagina lor de . În total, Anonymous a obținut 9,5 GB de date. Se observă că hackerii au reușit să fure, inclusiv trimise de companie.

9.5 GB email hack of Russia’s General Dept. of Troops and Civil Construction.

— Anonymous (@YourAnonNews)