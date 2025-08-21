De pe urma întâlnirii lui Donald Trump cu Vladimir Putin, din Alaska, e foarte dificil să nu ajungi la concluzia că câștigătorul e liderul rus, a precizat miercuri istoricul Armand Goșu, la dezbaterea “Războiul care reașază Europa”, din cadrul .

Potrivit acestuia, Vladimir Putin privește dincolo de Ucraina, către schimbarea ordinii mondiale, în timp ce în prezent se desfășoară competiția cine reușește să îl păcălească pe Donald Trump, în care au intrat și liderii europeni. De asemenea, Armand Goșu a dezvăluit și marea capcană pe care Vladimir Putin a întins-o lui Donald Trump privind tema garanțiilor de securitate.

Ce a urmărit Vladimir Putin la Summitul din Alaska

Armand Goșu consideră că Vladimir Putin a urmărit prin intermediul să câștige timp pentru a evita scenariul în care SUA impunea noi sancțiuni împotriva Federației Ruse pentru invazia pe scară largă din Ucraina. Totodată, Vladimir Putin urmărește “să nu îl dezamăgească pe Trump” și să îi dea impresia liderului de la Casa Albă că poate să îi paveze calea către Premiul Nobel pentru pace.

“Miza acestor negocieri pentru fiecare e alta. Pentru Putin era să câștige timp, ca să nu impună Trump sancțiunile. Dar nu doar atât. Să nu îl dezamăgească pe Trump. Pentru Putin este foarte important să îi mențină lui Trump iluzia că Putin e băiatul bun, că va colabora cu Trump. Rețineți, la Washington, acea discuție cu Macron, care nu era pentru public. Îi spune lui Macron: ‘Eu sunt sigur că Putin pentru mine va face pace’. Probabil Macron s-a uitat la el neîncrezător. ‘Știu că pare incredibil, dar chiar așa e’. Deci Trump este convins că Putin, pentru care are o veche admirație și simpatie, o știm, datează de mult timp, este omul care îi face lui Trump un favor. El este un fel de lift, care îl ajută pe Trump să ajungă la etajul cu premiul Nobel”, a precizat Armand Goșu.

De ce este Summitul din Alaska o Victorie a lui Vladimir Putin

Acesta a subliniat că nu este o exagerare să considerăm Summitul din Alaska drept o victorie a lui Vladimir Putin, așa cum presa occidentală a semnalat deja.

“Și ca simbolisitică – covorul roșu, totuși el e căutat pentru crime de război, e un mandat de arestare pe numele lui. Omul ăsta bombardează și omoară mii și zeci de mii de civili. O face de ani de zile. Ca tu, liderul lumii libere să îi întinzi covor roșu, să îl aplauzi când vine spre tine, să îl tratezi…e clar că Putin în momentul ăsta are un alt statut. El era un personaj cu care lumea nu se întâlnea. Era izolat pe scena internațională. A fost scos din izolare. Din momentul ăla el e un lider legitim pentru orice altă putere să poarte cu el negocieri”.

Armand Goșu a subliniat că Vladimir Putin a fost atras în negocierile de pace, dar totodată a precizat că prin recunoașterea teritoriilor anexate de către Federația Rusă apar costuri extraordinat de mari pe care întreaga lume le va plăti. Istoricul a subliniat în acest sens consecințele nerespectării principiului inviolabilității frontierelor, consacrat în urma tratatelor internaționale.

“Dacă ai creat acest precedent, mâine o să ai și alte țări care o să solicite modificări de teritorii. Bazele pe care s-a construit Europa comună, adică frontierele, aceste baze sunt minate, le-am aruncat în aer și o să începem războaie”, a sublinat Armand Goșu, cu referire la scenariul recunoașterii anexării Crimeei sau a celorlalte teritorii ucrainene ocupate de armata rusă.

Ce capcană i-a întins putin lui Donald Trump

Două teme principale au ieșit în evidență în cadrul discuțiilor din Alaska: schimbul de teritorii pe care îl cere Vladimir Putin și garanțiile de securitate. Potrivit lui Armand Goșu, Ucraina fără garanții de securitate credibile nu face decât să fie o victimă perpetuă a Rusiei.

“Putin îi spune lui Trump despre schimbul de teritorii: neapărat tu trebie să îl convingi pe Zlenski să îmi cedeze teritorii, adică să se retragă de acolo. Și o îndulcește, la conferința de presă spune: trebuie să ne gândim și la niște garanții de securitate pentru Ucraina. Trump, că el trebuie să iasă bine, el nu greșește niciodtă, el a zis: ‘dacă o vând pe asta cu teritoriile, nu e chiar bine’. L-a chemat luni la Washington pe Zelesnki și a pedalat ceva mai mult pe garanții de securitate. Tema cea mai importantă aici sunt garanțiile de securitate. În cazul în care Rusia mâine se retrage din teritoriile Ucrainei și se restabilește frontiera, Ucraina fără garanții de securitate ferme, solide, nu face decât să fie o victimă perpetuă a Rusiei, să aștepte, e ca la noroc – trei luni, șase luni, un an, șase ani, 15 ani pentru a veni încă o data Rusia pentru a ataca Ucraina. Două teme au fost: schimbul de teritorii și garanțiile de securitate”.

O reușită a liderilor europeni la Washington a fost convingerea lui Donald Trump că problemele teritorile ale Ucrainei le vor discuta direct cei doi președinți, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Cât privește garanțiile de securitate, istoricul Armand Goșu semnalează capcana pe care Vladimir Putin urmărește să i-o întindă lui Donald Trump în privința subiectului garanțiilor de securitate. Tema a fost invocată de partea rusă pentru prima oară la negocierile din aprilie 2022 de la Istanbul, când Federația Rusă propunea un mecanism care în realitate submina fundamentul garanțiilor de securitate:

“Eu sunt convins că Putin s-a referit la garanțiile de securitate care se discutaseră în aprilie 2022, la Istanbul. Dacă vă uitați pe drafturile documentelor de atunci, apare tema garanțiilor de securitate. Mecansimul însă care era în acel moment luat în considerare de către ruși erau garanțiile de securitate oferite de vreo 10 țări: China, Belarus, SUA, Polonia, Rusia…dar mecansimul acestor garanții de securitate practic anula garanțiile de securitate. Faptul că garanțiile de securitate presupuneau unanimitate. Erau 10 garanți și ei trebuia să fie unanim de acord cu o intervenție. Rusia era în acest mecansim de securitate, deci Rusia putea în orice moment să blocheze o decizie care se lua în cadrul acestui mecansim, opunând un veo. Eu cred că Putin asta a avut în vedere în Alaska când a lansat ideea garanțiilor de securitate. Problema e că Trump ca să iasă bine, a văzut că sună foarte bine pentru europeni, pentru Ucraina care este foarte interesată de garanții de securitate”.

Cum arată garanțiile de securitate, în viziunea ucrainenilor

Volodimir Zelenski a subliniat la Washington trei aspecte privind garanțiile de securitate necesare pentru a asigura suveranitatea Ucrainei: 1.Armată ucraineană puternică, cu sprijinul aliaților, 2. Achiziția de armament, în acest sens fiind invocată cifra de 100 de miliarde de euro oferiți de statele europene pentru armament american, 3. Participarea unor contingente militare străine pe teritoriul ucrainean penru menținerea păcii.

La rândul său, Donald Trump a respins participarea la sol a trupelor americane în Ucraina, dar a semnalat că va oferi sprijin aerian si de inteligence.

Aceste aspecte sunt îngreunate însă de poziția agresorului, pentru că ea nu s-a schimbat deloc de la începutul războiului. Mai mult, Rusia nici nu vrea să audă de picior de militar dintr-o țară membră NATO pe teritoriul Ucrainei.

Prin urmare se naște întrebarea, e ce a avut loc Summitul din Alaska?

“Ca să îi oferi lui Putin un pretext ca să poată evita sancțiunile. De pe urma acestor întâlniri e foarte dificil să nu ajungi la concluzia că câștigătorul e Putin. Putin practic nu a dat nimic și a câștigat ce a vrut. Poate să continue războiul. O să ziceți: domnule, dar nu a obosit și el acolo? Nu, nu a obosit. De ce? Nu o să îl dea jos rușii”, a spus Armand Goșu.

Care este obiectivul principal al lui Vladimir Putin

Acesta a subliniat că Vladimir Putin are un obiectiv chiar mai măreț decât controlul asupra Ucrainei. Liderul rus urmărește nici mai mult, nici mai puțin decât schimbarea ordinii mondiale, iar perspectiva de a-l ajuta pe Trump să câștige premiul Nobel este folosită ca monedă de schimb:

“Cel mai important lucru pentru Putin în momentul ăsta este să nu îl piardă pe Trump. De fapt, obiectivul mare a lui Putin e altul, Ucraina e un capitolaș. El vrea o nouă ordine mondială.Cu cine poate să negocieze noua ordine mondială? Doar cu Trump. Cum să îl duci pe Trump la noua ordine mondială? Să îi dai ceva ce își dorește foarte tare. Ce? Bani are, femei are. Premiul Nobel! Dacă Putin reușește să îl manipuleze pe Trump, ca Trump să fie convins că el e cel care îi oferă șansa premiului Nobel pentru Pace s-ar putea ca acest proces de care toți ne amuzăm să aibă un final fericit. Până la urmă negocierile, Putin o să fie obligat să le poarte. Putin trebuie să aleagă: Ucraina sau ceva mult mai mare decât Ucraina. Doar Ucraian? El poate să împartă lumea cu Trump. Sună și mai tentant pentru el!

Armand Goșu a preciat că este pesimist cu privire la modul în care se vor finaliza negocierile, chiar dacă toate părțile implicate se vor declara câștigătoare:

“Rusia nu o să piardă războiul. O să fiți uimiți! Toată lumea o să câștige! Și Trump o să câștige, și Ucraian o să câștige, și Putin o să câștige. Suntem în epoca post-adevărului! Depinde la ce parte a paharului te uiți, care este linia roșie. Eu sunt mult mai pesimist în legătură cu finalul acesta. Eu nu cred că acest spectacol holywoodian poate dura la nesfârșit. E super talentat Trump, e om de showbiz, poate să îți vândă orice, să zică că un televizor mic că e tanc sovietic sau crucișător atomic. E bun, e talentat. În același timp, lucrurile sunt evidente. Ăla e televizor și ăsta e submarin atomic, chiar dacă Trump ți-l vinde drept submarin atomic. Îți dai seama până la urmă. Așa și cu aceste negocieri”.

Până acum, în negocierile de pace, Federația Rusă nu s-a arătat dispusă să facă nicio concesie:

“În realitate Putin nu a dat nimic. Ceea ce s-a crezut că a dat Putin, acceptul pentru garanții de securitate, de fapt nu e așa. Ucraian vrea garanții de securitate împotriva Rusiei, iar Rusia spune ce garanții? Noi la rândul nostru vrem să participăm la garanții de securitate. Este că ne întoarcem la aprilie 2022? La acele garanții de securitate cu 10 garanți în care dacă nu exista unanimitate ridicai din umeri”, a precizat Armand Goșu.

Cât privește mișcarea liderilor europeni de la Washington, Armand Goșu a precizat că și aceștia au intrat în competiția momentului: cine reușește să îl păcălească mai bine de Donald Trump.

“Toată lumea e într-o competiție, să îl păcălim pe Trump, considerându-se că Trump rămâne întotdeauna , îmbrățișează întotdeauna poziția ultimei persoane cu care se întâlnește. Probabil vor trebui liderii europeni să facă naveta săptămânal la Washington și să repare. Ce rost avea această întâlnire de la Washington decât aceea de a-i arăta lui Trump…Trump a fost foarte fericit. Ați văzut cum stătea la fotoliu cu liderii europeni în față. Închipuiți-vă niște copii la grădiniță sau la școală. Liderii europeni au intrat special în acest rol. De ce? Pentru că nu au de ales. Alternativa care este? Americanii se supără, pleacă. Există în Europa capacități militare ca Europa să se apere cu succes în față Rusiei? Nu”, a mai precizat Armand Goșu.

