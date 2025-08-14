Armata din Myanmar reține copii de doi ani în locul părinților, în centre unde se practică tortura. Ce spune ONU

Investigatorii ONU avertizează că atrocitățile din Myanmar s-au intensificat, armata reținând inclusiv copii mici în locul părinților considerați opozanți ai regimului, scrie

Cuprins:

Copii luați în locul părinților

Câți oameni au fost arestați până în prezent

Ce spune șeful IIMM despre lipsa fondurilor

Copii luați în locul părinților

Copiii cu vârste între doi și 17 ani au fost reținuți de armata din Myanmar, fiind înlocuitori pentru părinții lor, și ținuți în centre de detenție unde se aplică tortura, conform unui raport al Mecanismului Independent de Investigare pentru Myanmar al ONU, citați de The Guardian.

Mărturiile adunate de anchetatori arată că unii dintre acești copii au fost supuși la abuzive, inclusiv abuzuri .

Această practică se desfășoară atunci când autoritățile nu reușesc să găsească părinții suspectați de susținerea mișcărilor de opoziție.

Câți oameni au fost arestați până în prezent

De la lovitura de stat din februarie 2021, armata a reținut aproape 30.000 de persoane, inclusiv politicieni, jurnaliști și activiști, conform Asociației pentru Asistența Deținuților Politici Burma.

Raportul detaliază un sistem de tortură extins în închisori, care include bătăi, șocuri electrice, strangulare, smulgerea unghiilor și violuri în grup.

În unele cazuri, tortura a condus la moartea deținuților. Ancheta a identificat atât autorii direcți ai acestor crime, cât și comandanți de rang înalt implicați.

Ce spune șeful IIMM despre lipsa fondurilor

Șeful IIMM, Nicholas Koumjian, a vorbit despre importanța păstrării atenției internaționale asupra situației și a avertizat că o criză de finanțare fără precedent pune în pericol capacitatea mecanismului de a documenta și analiza probe.

În ciuda zecilor de solicitări, armata din Myanmar nu a permis accesul investigatorilor ONU și a negat anterior acuzațiile, afirmând că acțiunile sale vizează „teroriști” care sunt responsabili de neliniște.