Armata israeliană a distrus buncărul lui Khamenei. Misiune cu zeci de avioane. Momentul atacului (VIDEO)

Armata israeliană afirmă că aproximativ 50 de avioane de luptă au lansat în jur de 100 de bombe asupra unui buncăr subteran din Teheran, despre care spune că aparținea liderului suprem iranian Ali Khamenei.

Armata israeliană: misiune-monstru pentru distrugerea buncărului

Armata israeliană a anunțat că a distrus buncărul fostului lider iranian Ali Khamenei din Teheran, în cadrul unui atac aerian masiv, relatează . Aproximativ 50 de avioane de vânătoare au lansat în jur de 100 de bombe asupra buncărului.

Acesta se afla sub un complex al guvernului de la Teheran, întins pe mai multe străzi, și care cuprindea mai multe intrări și camere pentru adunări ale membrilor de rang înalt ai regimului terorist iranian, potrivit IDF. Locația ar fi continuat să fie utilizată de liderii iranieni chiar și după moartea lui Khamenei.

🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. — Israel Defense Forces (@IDF)

De asemenea, Israelul a transmis că a distrus 80% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului, anunțând că va trece la „următoarea etapă a campaniei”.

În schimb, Iranul s-a declarat pregătit pentru o invazie terestră a Statelor Unite.

„Sper ca acest război să se transforme într-un război terestru, astfel încât să asistăm la înmormântarea soldaților americani în regiunea Golfului Persic. America, despre care Trump se lăuda și spunea că avem cea mai puternică armată din lume – unde este acum? Vom determina rezultatul final pe câmpul de luptă, diplomația nu mai este suficientă.”, amenință Mohammad Saleh Jokar, general în cadrul Gărzilor Revoluționare și șef al Comisiei pentru Afaceri Interne din Parlamentul iranian.

Asta după ce a declarat joi că sistemele de apărare antiaeriană și capacitățile balistice ale Iranului au fost distruse complet sau în mare parte.

„Armele lor antiaeriene au dispărut. Deci nu mai au apărare antiaeriană. Nu au forță aeriană. Toate avioanele lor au dispărut.”, a afirmat președintele Statelor Unite.

Ziua a șaptea de război

Conflictul din Orientul Mijlociu, început de Statele Unite împreună cu Israelul împotriva Iranului, a ajuns în ziua a șaptea. Israelul a declarat că a lansat noi atacuri îndreptate către Beirut și Teheran.

În Liban, a fost vizată infrastructura Hezbollah din suburbiile sudice ale capitalei. Israelul emisese în prealabil ordine de evacuare pentru populația din zonă, iar anunțul a stârnit panică generalizată.

Într-o nouă fază a operațiunilor, atacurile au continuat și asupra Teheranului, care a răspuns cu un val combinat de rachete și drone. Mai multe explozii s-au auzit în Tel Aviv.

De altfel, Gardienii Revoluţiei din Iran au avertizat vineri că ţara este pregătită pentru un război îndelungat şi a asigurat că vor folosi arme strategice noi în viitoarele operaţiuni.

Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, generalul Ali Mohammad Naeini, a afirmat că ofensivele lansate până acum au folosit doar “o fracţiune” din capacităţile militare ale Iranului, conform unui comunicat preluat de TVR Info.

“Iranul este pregătit pentru un război lung pentru a pedepsi agresorul.”, a declarat Naeini, care a asigurat că Teheranul va desfăşura în următoarele faze ale conflictului o nouă generaţie de armament strategic, care nu a fost încă folosit pe scară largă pe câmpul de luptă, fără a oferi însă mai multe detalii.